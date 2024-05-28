AKP Gençlik Kolları'nda yeni yönetim belli oldu

AKP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’ın yeni yürütme ve yönetim kurulu belli oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Çağlayan şu ifadelere yer verdi;

“ALLAH HAYIRLI HİZMETLER NASİP ETSİN”

"Birlik ve beraberlik İçerisinde; Türkiye Yüzyılı Misyonuyla Şehrimizi ve Ülkemizi, Gençlik Enerjisi ve Azmiyle Daima İleriye Taşıyacak Olan AKP Kocaeli Gençlik Kolları Yeni Yönetim Kurulu listemiz partimize ve şehrimize hayırlı olsun. Allah hayırlı hizmetlerde bulunmayı bizlere nasip etsin."

Yeni dönemde icrasını oluşturan Çağatay Çağlayan’ın yürütme kurulu şu şekilde;

Çağatay Çağlayan / İl Başkanı

Doğan Orak / Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı

Onur Yüksel / Teşkilat Bakanı

Senanur Akbulak / Tanıtım ve Medya Başkanı

Lokman Gümüş / Yerel Yönetimler Başkanı

Haluk Atılgan / AR-GE Başkanı

İkra Şahin / Çevre Şehir ve Kültür Başkanı

Talha Küçükkeskin / Dış İlişkiler Başkanı

Yunus Yıldırım / Ekonomi ve Mali İşler Başkanı

Orçun Arsoy / Üniversiteler Başkanı

Mustafa Cesur / Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanı

Merve Tanrıkulu / İl Sekreteri

Yusuf Bayram / Seçim İşleri Başkanı

Yunus Ardıç / Sosyal Politikalar Başkanı

Hamza Tekin / Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı

Bedirhan Çoban / İnsan Hakları Başkanı

İsmail Zorlu / Yeni Seçmen Başkanı