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AKP Gençlik Kolları'nda yeni yönetim belli oldu

AKP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, yürütme ve yönetim kurulunda değişikliğe giderek aralarına kattıkları taze kanlar ile yola devam dedi.

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AKP Gençlik Kolları'nda yeni yönetim belli oldu
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AKP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’ın yeni yürütme ve yönetim kurulu belli oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Çağlayan şu ifadelere yer verdi;

ALLAH HAYIRLI HİZMETLER NASİP ETSİN”

"Birlik ve beraberlik İçerisinde;  Türkiye Yüzyılı Misyonuyla Şehrimizi ve Ülkemizi, Gençlik Enerjisi ve Azmiyle Daima İleriye Taşıyacak Olan AKP Kocaeli Gençlik Kolları Yeni Yönetim Kurulu listemiz partimize ve şehrimize hayırlı olsun. Allah hayırlı hizmetlerde bulunmayı bizlere nasip etsin."

Yeni dönemde icrasını oluşturan Çağatay Çağlayan’ın yürütme kurulu şu şekilde;

Çağatay Çağlayan / İl Başkanı

Doğan Orak / Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı 

Onur Yüksel / Teşkilat Bakanı 

Senanur Akbulak / Tanıtım ve Medya Başkanı 

Lokman Gümüş / Yerel Yönetimler Başkanı 

Haluk Atılgan / AR-GE Başkanı 

İkra Şahin / Çevre Şehir ve Kültür Başkanı 

Talha Küçükkeskin / Dış İlişkiler Başkanı 

Yunus Yıldırım / Ekonomi ve Mali İşler Başkanı 

Orçun Arsoy / Üniversiteler Başkanı

Mustafa Cesur / Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanı 

Merve Tanrıkulu / İl Sekreteri 

Yusuf Bayram / Seçim İşleri Başkanı 

Yunus Ardıç / Sosyal Politikalar Başkanı 

Hamza Tekin / Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı 

Bedirhan Çoban / İnsan Hakları Başkanı 

İsmail Zorlu / Yeni Seçmen Başkanı 

AKP Gençlik Kolları'nda yeni yönetim belli oldu

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28 May 2024 - 15:21 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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