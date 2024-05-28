AKP Gençlik Kolları'nda yeni yönetim belli oldu

AKP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’ın yeni yürütme ve yönetim kurulu belli oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başkan Çağlayan şu ifadelere yer verdi;
“ALLAH HAYIRLI HİZMETLER NASİP ETSİN”
"Birlik ve beraberlik İçerisinde; Türkiye Yüzyılı Misyonuyla Şehrimizi ve Ülkemizi, Gençlik Enerjisi ve Azmiyle Daima İleriye Taşıyacak Olan AKP Kocaeli Gençlik Kolları Yeni Yönetim Kurulu listemiz partimize ve şehrimize hayırlı olsun. Allah hayırlı hizmetlerde bulunmayı bizlere nasip etsin."
Yeni dönemde icrasını oluşturan Çağatay Çağlayan’ın yürütme kurulu şu şekilde;
Çağatay Çağlayan / İl Başkanı
Doğan Orak / Siyasi ve Hukuk İşler Başkanı
Onur Yüksel / Teşkilat Bakanı
Senanur Akbulak / Tanıtım ve Medya Başkanı
Lokman Gümüş / Yerel Yönetimler Başkanı
Haluk Atılgan / AR-GE Başkanı
İkra Şahin / Çevre Şehir ve Kültür Başkanı
Talha Küçükkeskin / Dış İlişkiler Başkanı
Yunus Yıldırım / Ekonomi ve Mali İşler Başkanı
Orçun Arsoy / Üniversiteler Başkanı
Mustafa Cesur / Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanı
Merve Tanrıkulu / İl Sekreteri
Yusuf Bayram / Seçim İşleri Başkanı
Yunus Ardıç / Sosyal Politikalar Başkanı
Hamza Tekin / Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı
Bedirhan Çoban / İnsan Hakları Başkanı
İsmail Zorlu / Yeni Seçmen Başkanı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.