Kandıra’ya Vali Yavuz Desteği

Son dönemlerde tarımsal alandaki örnek çalışmalarla öne çıkan Tarım Kenti Kandıra’ya bu alanda bir destek de Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’dan geldi. Kandıra ziyaretinde Kandıra Belediyesi’nin girişimleri ile Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen tarımsal sulama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Yavuz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kandıra Arıklar Barajında incelemelerde bulunan Vali Yavuz, 12 milyon metreküp su depolama hacmiyle, 18.640 dekar tarım arazisini sulama imkanı sağlayan barajda, 6000 dekar daha alanın sulanmasına imkan sağlayacak projelerinin hazır olduğu müjdesini verdi.

Modern basınçlı borulu sistem ile 2 bin 470 dekar arazide sulu tarım imkanı sağlayan Safalı göleti sulama projesinde de incelemelerde bulunan Vali Yavuz, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez’in yanı sıra bölge yetkililerinin de eşliğiyle gerçekleştirdiği ziyaretlerinde; Arıklar Barajı, Safalı Göleti, arazi tapulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerini de yerinde inceledi. Bölge tarımının geliştirilmesine yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Vali Yavuz, Kandıra’da tarımsal faaliyetlerini sürdüren çiftçilerimize de destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İncelemeleri esnasında gerçekleştirdiği mahalle ve okul ziyaretlerinde, öğretmenler, öğrenciler ve mahalle sakinleri ile de bir araya gelen Vali Yavuz, Başkan Ölmez ile birlikte bölge halkının ihtiyaçları ve taleplerini dinledi, vatandaşlarla hasbihalde bulundu.