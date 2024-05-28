Ordulular piknikte buluştu

Mehmet Çun'un başkanlığını yaptığı Marmara Ordulular Derneği tarafından SEKA Kamp alanında düzenlenen geleneksel piknik şöleni büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin katılımıyla adeta kültür mozaiğine dönüşen etkinlik, büyük bir ilgiyle karşılandı. Piknik, hem bölgemizin doğusundan hem batısından gelen misafirleri buluşturarak kültürel kaynaşmanın ve birlikteliğin en güzel örneklerinden birini ortaya koydu.

KÜLTÜREL KAYNAŞMA VE COŞKU

Geleneksel pikniğin bu yılki ağalığını üstlenen Necati Duman ise etkinliğe maddi manevi büyük emek harcayan isimlerden biriydi. Duman’ın hemşehrileriyle ile birebir ilgilenmesi pikniğin samimi ortamda büyük katkı sağladı.

Ordulu ünlü sanatçılar Figen Özdil, Hasbi Fidan, Erdal Canlı, Nehir Ersus ve Gül Esin de performanslarıyla pikniğe damgasını vurdu. Katılımcılar, bu sanatçıların sahne aldığı konserlerle unutulmaz anlar yaşadılar. Müziğin ritmi, eğlencenin doruğa çıktığı anlar yarattı ve her yaştan katılımcının keyifli vakit geçirmesini sağladı.

DERNEK BAŞKANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Etkinliğe katılanlar arasında birçok dernek başkanı da yer aldı. Anadolu Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Can Kazgan, Sakarya Dernekler Federasyonu Başkanı Özcan Çambul, Karahasanlılar Dernek Başkanı Mehmet Yurt, Korgan Dernek Başkanı Hüseyin Duman, Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Enis Göçer, Düzyayla Dernek Başkanı Necati Akgül gibi isimler, pikniğin önemine vurgu yaptılar. Bu isimler, dernekler arası dayanışmanın ve ortak etkinliklerin önemine dikkat çekti.

Önümüzdeki piknik organizasyonun ağası seçilen Sakarya Dernekler Federasyon Başkanı Özcan Canbul, yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değinerek, gelecek etkinliklerde de geniş katılımla bir araya gelmenin temennisinde bulundu. Aslen Ordu Fatsalı olan Kurucu Temarob Çevre Temizlik Makinaları Teknoloji Üretimi sahibi cömert iş insanı Canbul etkinliğin sorunsunsuz geçmesi için canla başla çalıştı.

KADIN KOLLARI VE KOORDİNATÖRLERDEN BÜYÜK DESTEK

Marmara Ordulular Derneği Kadın Kolları Başkanı Azize Karabayır, Başkan Yardımcısı Düriye Egemen Çun ve yönetimden Sevgi Alpak, Fatma Parlak, Esma Pur, Neslihan Baş etkinliğin düzeninde büyük rol oynadı. Koordinatörler Elif Çakıroğlu ve Zafer Yıldız, organizasyonun sorunsuz geçmesi için gece gündüz demeden çalıştı.

Başkanvekilleri Mehmet Ermiş, Nam-ı değer Maraton Döner Salih Okuş, Şükrü Duman, Tevrat Ongun ve Kenan Yeşiltaş da piknik alanında katılımcılarla yakından ilgilendi, ihtiyaçlarını karşıladı ve etkinliğin düzeni konusunda destek sağladı.

SİYASİLER VE İŞ DÜNYASINDAN YOĞUN KATILIM

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İzmit Belediyesi Meclis Koordinatörü Eray Bodur, İzmit Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Ayhan Gökmen ve Kartepe Belediye Meclis Üyesi Ebru Önal Çetinkaya gibi isimler de pikniğe katılarak destek verdi. İş dünyasından Kenan Yurt’un da aralarında bulunduğu birçok önemli isim, etkinliğe katılım sağlayarak dernek üyeleriyle bir araya geldi.

YEREL TEMSİLCİLER DE KATILIM SAĞLADI

Alikahya Muhtarı Selçuk Marul, Karadenizler Mahalle Muhtarı Şamettin Alınlı, İstanbul Torganlılar Dernek Başkanı Ahmet Çelik, Trabzonlular Asarlılar Dernek Başkanı Cengiz Yamaç ve Mardinliler Dernek Başkanı Sertap Güçlütaş Ortac da pikniğe katılarak etkinliğin önemini vurguladı. Almanya’dan özel olarak gelen Metin Çun ise bu denli güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapan Marmara Ordulular Derneği’ne teşekkürlerini iletti.

Marmara Ordulular Dernek Başkanı Mehmet Çun, konuşmasına tüm katılımcılara teşekkür ederek başladı. Çun, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Kentimizin, bölgemizin doğusundan batısına kadar tüm farklı kültürleri bir araya getiren etkinliğimizde alanı adeta doldurduk. Ben özellikle başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a ayrıca Necati Duman'a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sivil toplum kuruluşları daire başkanlığına teşekkür ederiz. Katılım sağlayamayan üyelerimiz de gelseydi alana sığamayacaktık. Özellikle sanatçılarımız sayesinde unutulmaz bir gün yaşayan hemşerilerimiz adına onlara teşekkürü borç bilirim" ifadelerini kullandı.