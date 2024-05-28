Otomotiv devi 2 modelin üretimini bitirdi. Fişlerini çekti 75 yıllık gelenek tarihe karışacak

Alman otomotiv devi Volkswagen, iki popüler otomobil modeli Arteon ve T-Roc Cabrio’nun üretimi durdurulacak. Polo’nun manuel viteslisi de artık üretilmeyecek.
2017 yılında piyasaya sürülen caddelerde boy gösteren Arteon, beklentilerin çok altında kaldı. Otomotiv devi 2 yıl sonra Arteon'un üretimini tamamen sonlandıracak.
Ayrıca, T-Roc Cabrio da artık üretilmeyecek ve bu modelin yerine yeni bir model gelmeyecek. Bu veda, Volkswagen üstü açılabilen otomobil üretimindeki 75 yıllık geleneğinin sona erdiği anlamına geliyor.
Volkswagen’in T-Cross ve Taigo üretimde kalmaya devam edecek. Hatta bu modellerin üretimi planlanandan daha uzun sürecek.
Ayrıca, Polo ve Touran modelleri de üretilmeye devam edecek, ancak Polo’nun manuel versiyonlarına veda edeceğiz.
Volkswagen’in bu hamleleri, markanın sürdürülebilir mobiliteye ve elektrikli araçlara hızla geçiş yaptığı anlamına geliyor.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.