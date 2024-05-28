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Otomotiv devi 2 modelin üretimini bitirdi. Fişlerini çekti 75 yıllık gelenek tarihe karışacak

Otomotiv devi Volkswagen iki popüler modele veda etmek için gün sayıyor. Dev şirket Arteon ve T-Roc Cabrio'nun üretimlerini duruyor. 75 yıldır üretilen üstü açılabilen otomobil geleneği de tarihe karışacak. Polo'nun da manuel viteslisi de üretilmeyecek.

Otomotiv devi 2 modelin üretimini bitirdi. Fişlerini çekti 75 yıllık gelenek tarihe karışacak mask

Alman otomotiv devi Volkswagen, iki popüler otomobil modeli Arteon ve T-Roc Cabrio’nun üretimi durdurulacak. Polo’nun manuel viteslisi de artık üretilmeyecek.

2017 yılında piyasaya sürülen caddelerde boy gösteren Arteon, beklentilerin çok altında kaldı. Otomotiv devi 2 yıl sonra Arteon'un üretimini tamamen sonlandıracak.

Ayrıca, T-Roc Cabrio da artık üretilmeyecek ve bu modelin yerine yeni bir model gelmeyecek. Bu veda, Volkswagen üstü açılabilen otomobil üretimindeki 75 yıllık geleneğinin sona erdiği anlamına geliyor.

Volkswagen’in T-Cross ve Taigo üretimde kalmaya devam edecek. Hatta bu modellerin üretimi planlanandan daha uzun sürecek.

Ayrıca, Polo ve Touran modelleri de üretilmeye devam edecek, ancak Polo’nun manuel versiyonlarına veda edeceğiz.

Volkswagen’in bu hamleleri, markanın sürdürülebilir mobiliteye ve elektrikli araçlara hızla geçiş yaptığı anlamına geliyor.

Kaynak: yeniçağ

# yeni, otomobil

28 May 2024 - 16:43 - Teknoloji

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