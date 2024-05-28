SMA’lı Masal için el ele

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde ikamet eden Serhat ve Demet Ağtaş çiftinin 15 Nisan 2024 doğumlu kızları Masal Ağtaş’a 10 günlükken SMA Tip 1 tanısı koyuldu. Masal’ın tedavisi için toplanması gereken para 1 milyon 870 bin dolar. Ağtaş çifti kızları Masal’ın tedavisi için Kocaeli Valiliğinden onaylı yardım kampanyası başlatmış bulunuyor. Masal Ağtaş’ın tedavisi gereken valilik onaylı yardım kampanyası sürüyor.

MASAL AĞTAŞ İÇİN İBAN BİLGİLERİ:

TL: TR31 0001 0005 5456 1417 0250 04

Dolar: TR04 0001 0005 5456 1417 0250 05

Euro: TR74 0001 0005 5456 1417 0250 06

AED: TR47 0001 0005 5456 1417 0250 07

Alıcı: Demet Ağtaş – Ziraat Bankası Swift Kod: TCZBTR2AXXX