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Off-road tutkunları, hafta sonu Kocaeli'de düzenlenecek festivalde buluşacak

Gebze ilçesi, 2. Off-Road Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Anadolu Ajansı
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Off-road tutkunları, hafta sonu Kocaeli'de düzenlenecek festivalde buluşacak mask
Off-road tutkunları, hafta sonu Kocaeli'de düzenlenecek festivalde buluşacak
Off-road tutkunları, hafta sonu Kocaeli'de düzenlenecek festivalde buluşacak
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Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Denizli Mahallesi'ndeki Denizli Gölet'inde bu yıl ikincisi düzenlenecek festivale, 100 araç ve 200 yarışmacı katılacak.Pilotlar, 1 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren ekstrem etabı ve 2 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren hız etabı için piste çıkacak.Yaklaşık 6 bin izleyicinin yerini alması beklenen 2. Gebze Off-Road Festivali, pazar günü saat 17.00'deki ödül töreninin ardından sona erecek.

28 May 2024 - 17:11 - Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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