Kocaelili işçiler Fransa Başkonsolosluğu önüne gitti!

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Fransa menşeili Mersen fabrikasında 40 gündür grevde olan Mersen işçileri İstanbul’da Fransa Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Fransa sermayesine yasalara uyma çağrısı yapan DİSK Birleşik Metal İş Sendikası üyesi işçiler, sorumlu bakanlara da görevini yapma çağrısında bulundu.^Açıklama sırasında “Fransız Mersen yasalara uy”, “Mersen işçisi yalnız değildir”, “Mersen’e sendika halaylarla girecek” sloganları atılırken polis, açıklamanın İstiklal Caddesi üzerinde konsolosluğun girişinde yapılmasına izin vermedi. Açıklama konsolosluğun yanında, ara sokakta yapıldı. Açıklamada Mersen patronunun tutumunu sürdürdüğü takdirde Fransa sermayeli her işyerinde eylemlere başlanacağı duyuruldu. Mersen’de işçiler yaklaşık 2 yıldır sendika ve toplu sözleşme hakları için mücadele ederken bu mücadele son 40 gündür grev olarak sürdürülüyor.

GEÇ KALINMIŞ GÖREVİ YERİNE GETİRİN

Mersen işçileri adına Birleşik Metal İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çiftçi konuştu. son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘normalleşme’ söylemlerini hatırlatan Çiftçi, “Patronları kollamaktan vazgeçip, patronların dışında bu ülkenin önemli öznelerinden olan işçileri görmeleri gerektiğini bir kez de buradan ifade ediyorum. Eğer bu ülke normalleşecekse, eğer bu ülkeye adalet gelecekse işçilerle geleceğini bir şekilde anlamaları gerekiyor. İşte Mersen’de de bu patron pervasızlığının vücut bulduğunu, Mersen işçilerinin artık bir an önce sendikal haklarına kavuşması için Adalet Bakanını, Çalışma Bakanını ve bu ülkeyi yönetenleri göreve davet ediyoruz. Aslında çok geç kalınmış bu görevi Mersen’de yerine getirmeye davet ediyorum” dedi.

Ardından basın açıklamasını Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar gerçekleştirdi. Mersen işçilerinin mücadelesinin iki buçuk senesinde mobbing, taciz ve yasadışı uygulamalara maruz kaldığını ifade eden Atar; “Bunlarla Mersen işçilerini mücadeleden vazgeçiremeyeceklerini gördüklerinde işçi çıkarma yöntemlerine başvurarak sırf sendika üyeliğinden dolayı müteakip defalar işçi arkadaşlarımızı işten çıkardılar. Buna karşılık işçi arkadaşlarımız gerekse fabrikalara kapandıkları geceli gündüzlü mücadelelerinde, grevlerde, işgallerde birbirlerine sımsıkı kenetlendikleri bu mücadeleyi bugüne taşıdılar” diye konuştu.

Sorumluların işçiye şahin, patrona ve yabancı sermayeye şahin kesildiğinin altını çizen Atar, 1 Mayıs’ta Taksim’in yasaklanmasına, gözaltılara ve tutuklamalara, 42 bin polisin görevlendirilmesine de değindi. Bu ülkeyi yönetenlerin aklını başına alması gerektiğini ifade eden Atar, mücadelelerini kazanımla sonuçlanana kadar devam ettireceklerini vurguladı. Atar, Mersen işvereninin tutumunu sürdürdüğü durumda Fransa sermayeli her işyerinde eylemlere başlayacaklarını duyurdu.

Kaynak: EVRENSEL