İzmit Belediyesi 4. İyilik Şenliği başlıyor!



İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Good4Trust iş birliği ile faaliyetlerini sürdüren İzmit Çarşısı, 4. İyilik Şenliği’ne hazırlanıyor. Ekolojik ve sosyal açıdan adil olmaya niyetli üreticilerle, dayanışmaya önem veren tüketicileri bir araya getirecek olan 4. İyilik Şenliği, 31 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Yahya Kaptan Gülümse Kafe’de düzenlenecek.

LEYLA HANIM FİLMİ YAYINLANACAK

2 gün boyunca devam edecek 4’üncü İyilik Şenliği’nde rengarenk stantlar ve etkinlikler yer alacak. Şenlik kapsamında ücretsiz diyetisyen stantları da bulunacak. Ayrıca program dahilinde çocuklar için akıl ve zeka oyunları atölyesi ve workshoplar düzenlenecek. 2 günlük şenlik sonunda Leyla Hanım filmi yayınlanacak.

233 ÜRETİCİ YER ALIYOR

İyilik Şenliği; insanları kaynaştırmak, üreticilerin marka değerini artırmasına katkı sunmak, ürettiklerinin tanıtımını yapmak ve katma değer yaratan ekonomik değerini bulmasını sağlamayı amaçlıyor. Yerel ekonomiye destek vermek, özellikle yerel kadın üreticilere destek vermek üzere kurulan İzmit Çarşısı, doğayla iş birliği içerisinde zehirsiz, atıksız ve plastik kullanımında olabildiğince uzak ve adil çalışma koşullarında üretim yapıyor. Doğa konusunda farkındalık yaratan İzmit Çarşısı’nda toplamda 233 üretici yer alıyor ve büyük bir kısmı kadın üreticilerden oluşuyor.