BELSA önündeki Bebek Bakım ve Emzirme Kabini yoğun ilgi görüyor 

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde İzmit Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği ortaklığında Emzirme ve Bebek Bakım Kabini hayata geçmişti. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, annelerin bebeklerini emzirmelerine imkan sağlayarak emzirmeyi teşvik etmek, emziren annelerin sosyal yaşamdan kopmamalarını sağlamak ve bebeklerin beden ve ruh sağlığına katkı sağlamak amacıyla kente kazandırdığı Bebek Bakım ve Emzirme Kabini anneler tarafından yoğun ilgi görüyor.
KULLANIMI ANLATTI
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci verilen hizmete dair yaptığı açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türk Kadınlar Birliği ile yaptığımız protokol çerçevesinde hizmete sunduğumuz emzirme kabini ve bakım odamız yoğun bir ilgi görüyor. Emzirme Kabinimize belirlediğimiz ve girişte yazan kısa bir şifreyle giriş yapılabiliyor. Ardından anneler bu alanda bulunan alt değiştirme ünitesinde bebeklerin altını değiştirebilecek.
“HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK”
Anneler içerideyken kapımız otomatik olarak kapanıyor ve dışarıda dolu ifadesi yanıyor. Türk Kadınlar Birliği Kocaeli şube Başkanı Aysel Baladın’a da çok teşekkür ediyoruz. En başından beri sürecin içindeydi. Tüm annelerimize bebek bakım ve emzirme kabinimize hayırlı uğurlu olsun. Hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.
“KİŞİYE ÖZGÜ ŞİFRELEME SİSTEMİ GETİRECEĞİZ”
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu ise hizmete dair yaptığı açıklamada, “İlerleyen dönemlerde kurduğumuz yeni sistemle hizmete devam edeceğiz. Kişiye özgü şifreleme sistemini devreye sokacağız. Burayı kullanan annelerin kayıtları bizde olacak. Onları yaptığımız anne – çocuk etkinliklerinden de haberdar edebileceğiz. Hem çocuk hem de anne dostu bir belediye olarak çok güzel bir uygulamaya imza atacağız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.