Kovanlarına saldırıp 4 bin arıya zarar verdiler!

Hobi olarak arıcılık yapan Ramazan Ergin, geçen 25 Mayıs’ta Körfez ilçesinde Sipahiler Mahallesi’ndeki arı kovanlarını kontrol etmeye gitti. Ergin, bölgeye gittiğinde hem kovanların parçalandığını hem de yolun iş makineleriyle otomobillerin kullanamayacağı hale getirildiğini gördü. 24 adet dolu, 25 adet boş olmak üzere toplamda 49 kovanı bulunan Ergin, yaklaşık 4 bin arıya zarar verildiğini ve toplamda 100 bin TL zararı olduğunu belirterek, orman muhafaza memurları, iş makinesi operatörü ve bölgede hayvancılık yapan 2 kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘DÖRT CANLI KOVANDAKİ ARILARIM ÖLÜ’

Olay gününü anlatan Ergin, "Cuma günü 2 tane arı oğulum vardı; onlara bakmak için geldim. Oğulları aldım, peteğime, kovanıma koydum ve iş saatime yakın olduğu için kovanımı kapatıp gittim. Cumartesi saat 09.30'da geldiğimde arılığım, canlı arılarımla birlikte perişan olmuştu. Kolluk kuvvetlerini arayıp rapor tutturarak incelenmesini sağladım” dedi. Olayı gerçekleştirenlerin kim olabileceği konusunda da konuşan Ergin, “O gün ben gittikten sonra çalışan işletme şefliği. Kepçenin gürültü ve dumanından 2 tane kovanım telef olmuş. Toplam 4 tane canlı kovandaki arılarım ölü” diye konuştu.

Ergin, “Burada konaklayarak kalan köy hayvanlarına müsaade etmediğim için, hayvanların yeşil orman sürgünlerini kemirip kopardıkları için, arımın çiçeklik alanına, besi kaynağına zarar verdiği için, birkaç sefer denk geldiğim hayvanların kovanların kapaklarını dağıttıkları için hayvan sahibini uyardım. Hiç oralı olmadı. Olmayınca da artık ben de tel örgü içine almaya başladım. Tel örgüyü de işletme şefliği izin vermedi; ‘Adımıza bahçe yapılıyor’ diyerek sahiplenmeye yönelik rapor tuttu” dedi.

‘BU YOL ORMAN YANGIN YOLU’

Yeri kendisine Körfez Orman İşletme Şefliği’nin gösterdiğini belirten Ergin, “Evrakımı yeni yenilemiştim. Bu durumu bize yaşattılar. Körfez İşletme Şefliği'nin vermiş olduğu üretici belgesiyle birlikte arıcılık yapmamızı öngördü ama 3-4 ay sonra burada bizim faaliyetimize hep bir müdahalede bulunuldu. Buradaki köy hayvanlarının arılığımın içine girmesine müsaade etmediğim için hayvanların da arılarıma, arı kovanlarıma zarar verdiği için hayvancıların baskısıyla benim buradan çıkıp gitmemi istediler ayrıca çalışmamı engellemeye çalıştılar. Yolu tahrip ettiler; yolumu bozdular. Bu yol orman yangın yolu. Yol şu anda kullanılmaz halde. Yolun ne insan girişi ne araba girişi var. Yolun bu şekilde olmasına zaten çok üzüldüm. Ne gerek vardı? Yani bir usulsüzlük, bir uygunsuzluk varsa resmi kanallarla çözülürdü. Bu kadar da kötü duruma sokulmasına ben anlam getiremedim. Bu yaşatılan mağduriyetin sonuna kadar takipçisiyim. Orman Bakanlığı’nın burayı denetlemesini ve keşfini istiyorum” diye konuştu.

'KOVANLARA ZARAR VERİLMESİYLE İLGİLİ ŞEFLİĞİN HERHANGİ BİR EYLEMİ YOK'

Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, Ergin’in sadece arıcılık faaliyeti için izninin olduğu, baraka yaparak ve tel örgü çekerek yönetmelik kapsamında hükümlere uymadığı ve bu sebeple geçen 24 Mayıs’ta tel örgü ve barakayla ilgili zabıt tutulduğu belirtildi. Ayrıca, yolun da bölgeye araçlarıyla girip, alkol kullanan çok sayıda kişinin olması sebebiyle orman yangınlarını önlemek amacıyla otomobillerin giremeyeceği, yalnızca Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözlerin kullanabileceği şekilde düzenlendiği bildirildi. Kovanlara zarar verilmesiyle ilgili olarak da şefliğin herhangi bir eyleminin olmadığı ifade edildi