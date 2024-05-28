İsrail, Refah'ta bir çadır kenti daha vurdu

Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'deki Refah'a bomba yağdırmayı sürdüren İsrail, yine savaştan kaçan Filistinli sivillerin sığındığı bir çadır kenti vurdu.

İsrail'in Refah'ın batısına düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun hedef aldığı bölgenin, Mavasi'de Filistinlilerin çadır kurduğu alan olduğu kaydedildi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre de saldırı alanında çok sayıda yaralı ve cesedin yanı sıra çevrede insan kalıntıları bulunuyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, hedef alınan çadırlar Refah'ın batısındaki Amerikan sahra hastanesine yaklaşık 100 metre mesafede bulunuyor.

Refah'taki Filistinliler İsrail'in katliamından kaçıyor.

İsrail medyası, bugün İsrail tanklarının ilk kez Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kent merkezine girdiğini duyurmuştu.



İsrail merkezli "Ynet" haber sitesinin görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre tanklar, El Avde Camii yakınında konuşlanırken bir camiyi de hedef aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Refah kent merkezindeki bir camiden dumanlar yükseldiği görüldü, arka planda insansız hava araçlarına ait sesler duyuldu.



İsrail'in kentin batı kesimlerini obüs toplarıyla ağır bombardımana tabi tuttuğunu vurgulayan görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait tankların da kentin Tel Zarab ve Arz Ebu Semhade bölgelerinde konuşlandığı bilgisini vermişti.



FİLİSTİNLİLER YANARAK CAN VERMİŞTİ

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına hükmetmişti.

İsrail, bu karara rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.