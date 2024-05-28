28 May 2024 - 19:30- Gündem G:

“Haydi Başiskele Hedef 1041 Ünite Kan’’

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“Haydi Başiskele Hedef 1041 Ünite Kan’’ mask
“Haydi Başiskele Hedef 1041 Ünite Kan’’
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Kızılay Başiskele Şube Başkanı Oğuzhan Keleş, 1-2 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Haydi Başiskele Hedef 1041 Ünite Kan’’ kampanyasına Başiskele İlçe Eğitim Müdürü Cemil Akkaya ve Başiskele İlçe Müftü Vekili Ali Aydın'ı davet etti.
# eğitim, ilçe

28 May 2024 - 19:30 - Gündem

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