28 May 2024 - 19:39- Gündem G:

Bakan Tekin'den Kocaeli'deki okulda öğretmene saldırıya ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulda öğretmene gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
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Bakan Tekin'den Kocaeli'deki okulda öğretmene saldırıya ilişkin açıklama
Bakan Tekin'den Kocaeli'deki okulda öğretmene saldırıya ilişkin açıklama
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Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınarken, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlı olduklarını belirtti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız. Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz 'Veli Randevu Sistemi'nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun."
# yeni, eğitim, medya, güven

28 May 2024 - 19:39 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Yorumlar

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Eroldemirbek - hiç bir şey yapmaz çümkü oyu onlardan alıyor .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 21:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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