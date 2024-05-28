Öğretmenler'den bakana; Yalancı olmak sizi rahatsız etmiyor mu?

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Özel Okullarda görev yapan öğretmenlerin yaşadıkları bir çok sorun olduğunu belirterek, yaptıkları açıklama ile bu sorunlara dikkat çekti. İzmit Sabri Yalım Parkında akşam saatlerinde bir araya gelen özel okul öğretmenleri ve destekçileri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya davet etti. Basın açıklamasında EMEP Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Ayda Işık, EMEP İl Başkanı İlhami Şahbaz, Veli-Der Kocaeli Şube Başkanı Ayşe Irmak, Sol Parti İl Temsilcisi Hicran Turan, TİP’li yöneticiler, öğretmenler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

“KÖLELİK KOŞULLARI HÜKÜM SÜRÜYOR”

Sendika adına açıklamayı Kocaeli Şube Başkanı Bilal Akkurt gerçekleştirdi. Akkurt açıklamasında, “Öğretmen Sendikası olarak son 3 yılda defalarca olduğu gibi yine Ankara sokaklarındaydık. Pes etmiyoruz çünkü tartışmaya kapalı bir hakkın peşinde çok meşru bir mücadelenin içindeyiz. Duymayanlar, bilmeyenler için en sade haliyle bir kez daha tekrar edelim. Öğretmen Sendikası 3 yıldır şunu söylemektedir: Özel öğretim kurumlarında kölelik koşulları hüküm sürüyor ve Milli Eğitim Bakanlığı bu durumu izliyor. Bu düzen son bulmalıdır. Yüz binlerce Öğretmen, veliler, meslek örgütleri, öğrenciler, tüm toplum öğretmenler asgari ücretle çalıştırılmamalı derken MEB buna kulağını tıkayamaz.

“SADECE EĞİTİM BARONLARINI MUTLU EDEN BİR BAKAN”

2014 yılına kadar var olan taban maaş yasasını geri getirmeye yetkisi olmadığını söyleyen bir Bakanın hiçbir şeye yetkisi yok demektir. Bu yetkisizlik istifadan başka bir yola çıkamaz. Milli Eğitim Bakanına buradan yeniden soruyoruz. Taban maaş uygulamasının geri gelmesinde engel nedir? Kamuda kaç bin öğretmene ihtiyaç vardır. Bütçe budur diyerek atama yapmak öğretmeni çaresiz bırakarak özel sektöre yönlendirmek öğretmeni ucuz iş gücüne dönüştürme planının parçası mıdır? Ücretli öğretmenliğin varlığı sizi rahatsız etmiyor mu? Sadece eğitim baronlarını mutlu eden bir Bakan olmak nasıl bir duygu? Yüz binlerce öğretmenin ve toplumun gözünde yalancı olmak sizi rahatsız etmiyor mu?

“TÜM ÖĞRETMENLERİ ALANLARA DAVET EDİYORUZ”

Dostlar, çok yakında Öğretmenlik Meslek Kanunu meclise gidecek. Bu kanunu MEB hazırlıyor. Bizler MEB'in personeliyiz, bizler kamusal bir alanın emektarlarıyız. MEB bizim sorunlarımızı çözmek zorundadır. Öğretmen Sendikası olarak ÖMK'nin önemine dikkat çekmek ve kararlılığımızı göstermek adına tüm üyelerimize, dostlara, eğitime dair kaygısı olan herkese çağrımızdır. ÖMK'nin oylanacağı meclisin önündeki Milli Egemenlik Parkında bir eğitim nöbeti başlattık. Bu nöbet aynı zamanda tüm ülkede eğitim için bir direniş haftasının başlangıcı oldu. Her ilde öğretmenleri alanlara davet ediyoruz. Öğretmenler mesleğin ve eğitimin geleceğini kurtaracak” dedi.