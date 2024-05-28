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Cinayet suçundan aranıyordu, yakalandı!

İşlediği cinayet sonrası 2014 yılından beri aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı

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Cinayet suçundan aranıyordu, yakalandı! mask

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklama göre, tasarlayarak kasten öldürme suçundan 2014 yılından itibaren, aldığı 10 yıl hapis cezası sonrası aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalanan şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28 May 2024 - 20:13 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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