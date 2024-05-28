28 May 2024 - 20:18- Gündem G:

Denize atlamaya çıktı, kayalıklarda mahsur kaldı!

Kandıra ilçesinde, denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Ajansı
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Denize atlamaya çıktı, kayalıklarda mahsur kaldı! mask
Denize atlamaya çıktı, kayalıklarda mahsur kaldı!
Denize atlamaya çıktı, kayalıklarda mahsur kaldı!
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Denize girmek için arkadaşlarıyla Kerpe Mahallesi'ne giden Kerem B. (18), Kartalkaya mevkisinde denize atlamak için yaklaşık 20 metre yükseklikteki faleze tırmandı.
Yükseklik nedeniyle denize atlayamayan gencin falezlerden inememesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı. Kayalığa tırmanan itfaiye ekipleri, Birinci'yi halat yardımıyla kurtardı.

Denize atlamaya çıktı, kayalıklarda mahsur kaldı!
Denize atlamaya çıktı, kayalıklarda mahsur kaldı!

28 May 2024 - 20:18 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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