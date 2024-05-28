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Boğa saldırısına uğrayan kişi öldü

Kars'ta komşusunun sahip olduğu boğanın saldırdığı kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
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Boğa saldırısına uğrayan kişi öldü mask

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Sırataşlar köyünde kardeşinin evinin önünde duran Canip Akar (64), komşu ahırından aniden çıkan boğanın saldırısına uğramasıyla ağır yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akar'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

İzmir'de yaşayan Canip Akar'ın yeğeninin düğünü için köye geldiği öğrenildi.
# sağlık

28 May 2024 - 21:50 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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