Almanya’ya kaçak Türk akınında patlama

Almanya’ya bu yılın ilk dört ayında 14 bin 255 kaçak Türk geldi. Bunlar sınırlarda hemen iltica talebinde bulundu. Halen binlerce Türk’ün de yollarda olduğu belirtiliyor. Türk ya da Türk kökenlilerin bir çoğunun çeşitli yasa dışı örgütlerce getirildiği ve özellikle Güneydoğu kökenlilerin, bazı örgütlere 6 bin ile 15 bin Euro arasında para verip Almanya’ya geldiği belirtiliyor. Aynı dönemde ülkeye 36 bin Suriyeli ile 15 bin Afgan kaçak geldi.

SERT YASALAR TÜRK’E ENGEL

Gelen Türkler’den yüzde 8’inin ilticaları kabul edildi. Haziran ayından itibaren Almanya ve AB yasaları sertleştiriyor. Buna göre, iltica hakkı olmayan veya Türkiye’den geldiği belirlenenlerin tümü AB sınırlarının dışında durdurulacak ve ülkeye alınmayacak. Yasal değişikliklerin bazıları, üç gün sonra başlıyor ama AB sınırlarında kaçakların konulacağı kamplar henüz hazır değil.



HAZİRAN’DA ÖNLEMLER BAŞLIYOR

Haziran ayında, ortak veri tabanı büyük oranda hayata geçirilecek. Sınırlarda kontroller artarak devam edecek. İlticası reddedilenlerin ortadan kaybolmasının önlenmesi için, polisin yetkileri artırıldı



Önlemlerin sıkılaştığını bilenler, kaçak akınını mümkün olduğu kadar erkene çekmiş durumda. Geçmiş yıllarda, özellikle Türk kaçakların sayısı yaz aylarında artış gösteriyordu. 2023 ve 2024’te kış aylarında da büyük artışlar görülüyor. Kaçak Türk akınının bu yılın sonundan itibaren alınan önlemlerle düşmesi bekleniyor.

Kaynak: sözcü