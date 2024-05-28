- Asayiş

Alev alev yanan otomobilde patlama

İzmit ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yanarken, küçük çapta patlama meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Alev alev yanan otomobilde patlama mask
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Olay, saat 18.00 sıralarında Kozluk Mahallesi Sümer Sokak’taki Seka Eğitim Sporcu Merkezi’nin (SEKASEM) bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki otomobil motor kısmından bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alevler büyürken, araçta küçük çapta patlama meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Polis inceleme başlattı.
# eğitim, polis, otomobil

28 May 2024 - 22:17 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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