Eski Kızılay başkanından sert tepki : "Bu nasıl bir Kızılay Genel Merkezi?"

Kızılay Kocaeli Şubesi eski Başkanı Muzaffer Şişmanoğlu, Kızılay Genel Merkezi'nin kendileri hakkında aldığı kararlara sert tepki gösterdi. Şişmanoğlu, 2016 yılında görevden alındıktan sonra hakkında bulunulan suç duyurusu hakkında bir açıklama yaptı. Şişmanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2016 yılında Genel merkez Kızılay Kocaeli şubesi olarak bizi görevden alınca, hakkımızda ısmarlama müfettiş raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundular. Savcılık bu taleplerini reddetti. Genel Merkez kaybetti. Bilahare rahat durmadılar. 2010 da kapanıp Sağlık Bakanlığına devredilen Kocaeli tıp merkezinin kurumlardan ufak tefek muayene alacakları kalmıştı. Bu alacakları kendileri tahsil etmeleri gerekirken ihmal edip tahsil etmediler. Alacaklar zaman aşımına uğrayınca usulsüz bir şekilde bizden tahsil etmek için mahkemeye baş vurdular. Uzunca bir süre devam eden mahkeme 28.05. 2024 tarihinde neticelendi. Hakim davayı bizim lehimize ve genel merkezin aleyhine reddetti. Böylece Genel merkez bir kez daha kaybetti. Türkiye genelinde, faaliyetleri bakımından 850 şube içinde ilk beş’ e giren Kocaeli şubesi olarak 30 yıl gönüllü ve ücretsiz hizmet edip, Kızılay’a başarılı ve sevilen, Kocaelinin bir numarası olmuş 30 hekimi, 58 çalışanı ile günlük 750 hastaya hizmet veren bir tıp merkezi, plaj yolunda 18 daireli bir bina, Çağlayan iş merkezinde 250 m2 yeni şube merkezi, ayrıca hibe alınan daireler, hibe alınan vasıtalar, 500 m2 depo, 650 ton gıda, ve yüzlerce kişiye sağlık, ilaç, Baston, yürüteç,özürlü arabası, buzdolabı, çamaşır makinası, fırın, tüplü ve elektrikli ısıtıcı, ev eşyası yardımı, Kartepe'ye kurulan ve çalışır vaziyette olan Telsiz istasyonu ve sistemi, 5 milyon TL nakit para kazandırdığımız halde bizleri müfettişlerine talimatla rapor düzenlettirerek mahkum ettirmeye çalışmaları neden?Bu konuda dertleri nedir? Bu nasıl bir Kızılay Genel Merkezi?Anlayan söylesin. Kamuoyuna saygı ile duyururuz."