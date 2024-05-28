ATM'lere yeni güncelleme geldi! Artık bunu yapanın kartını ATM'ler anında yutacak

ATM’lerle ilgili değişikliğe gidildi. Artık bunu yapanın kartını ATM alacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yeni bir işlem menüsü getirdi. Bu menü mobil uygulamalar üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulacak.
ATM’LERE YENİ GÜNCELLEME
Yeni uygulama ile FAST entegrasyonunu da içeren talep ödeme katmanı hizmetleri devreye sokuldu. Yeni menü artık IBAN ile EFT ve havale işlemlerine alternatif bir seçenek olacak.Yenilik alacaklılara ödeme işlemlerini başlatma yetkisi veriyor .Dolayısıyla birine anında ödemeği isteği gönderilebilecek. Böylece finansal işlemlere havale işlemleri çok daha hızlı olacak. Bu yenilikle Merkez Bankası , ödeme sistemlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Talep ödeme katmanı hizmetleri sadece bireysel ödemelerle sınırlı olmayacak. Sistemin elektronik ticaret ödemelerinden elektronik sipariş ödemelerine, kurumsal fatura ödemelerine kadar birçok alanda kullanılmasının planlandığı belirtildi.
KARTI ANINDA YUTACAK
ATM kartı “şifrenin üç kez yanlış girilmesi, kartın borç nedeniyle banka tarafından iptal edilmesi, kartın son kullanma tarihinin geçmesi, ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi.” gibi nedenlerden dolayı yutabilir.Eğer ATM kartı yuttuysa müşteri hizmetlerini aramak gerekiyor.Daha sonra kart iptal ediliyor. 1- 2 hafta içinde de yeni kart adresinize geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.