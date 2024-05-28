Hesabı ödemek istemedi: Dönerciye kurşun yağdırdı!

Olay, 16.40 sıralarında Sümer Mahallesi, 18. Sokak üzerinde bulunan bir dönerci dükkânında yaşandı. İşyerine gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden gitmek isteyince işyeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan rastgele ateş ederek kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganı işyerinin yakınında bir binanın içinde yakaladı.