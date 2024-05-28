Olay, 16.40 sıralarında Sümer Mahallesi, 18. Sokak üzerinde bulunan bir dönerci dükkânında yaşandı. İşyerine gelen ve yemek yiyen saldırgan hesap ödemeden gitmek isteyince işyeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan rastgele ateş ederek kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırganı işyerinin yakınında bir binanın içinde yakaladı.
- Asayiş
Hesabı ödemek istemedi: Dönerciye kurşun yağdırdı!
Zeytinburnu’nda bir büfede yemek yiyen müşteri hesap ödemek istemeyince iş yeri sahibiyle aralarında tartışma çıktı. Üzerinde bulunan tabancayı çıkaran saldırgan iş yerine rastgele ateş ederek kaçtı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.