- Siyaset

CHP’den ‘Gazze’de soykırımı durdurun’ eylemi

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, sosyal medya hesabından yarın İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

CHP’den ‘Gazze’de soykırımı durdurun’ eylemi mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yarın İsrail Başkonsolosluğu önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

Çelik’in paylaşımı şu şekilde: 

“GAZZE’DE SOYKIRIMI DURDURUN! Nehirden Denize Özgür Filistin için yarın İsrail Konsolosluğu önünde buluşuyoruz.”

Kaynak: cumhuriyet
# chp, cumhuriyet, medya

28 May 2024 - 23:28 - Siyaset

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