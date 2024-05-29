Millet bahçesi enkazı 5 milyar TL

Tasarruf tedbirlerinden millet bahçeleri de payını aldı. Yapımı süren millet bahçesi projeleri için TOKİ, ilerleme oranı yüzde 75’in altında olan millet bahçelerinin yüklenicilerine, “Çalışmaları durdurun” talimatı verdi. Bu karar sonrası ekonomik enkaz da ortaya çıktı. Yapımı durdurulan Millet Bahçelerinden 3’ü İstanbul, 3’ü da Ankara’da bulunuyor.
PARALAR ÇÖPE ATILDI
CHP’li Cevdet Akay yapımı durdurulan 39 Millet Bahçesini belirledi. Akay “İktidar bir yandan tasarruf yapacağız diyor öte yandan milyarları çöpe atıyor. AKP’nin israf politikasının vahim sonucu, ortaya çıktı. 30 ilde durdurulan toplam 5 milyar 228 milyon 19 bin TL bedelli 39 proje var” dedi.
2018 seçimlerinde projeler ‘müjde’ olarak duyuruldu
Millet bahçeleri 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Yatıp yuvarlanırsınız” şeklinde müjdelenmişti. Ocak 2023- şubat 2024 döneminde millet bahçeleri için 35 sözleşmeye imzalandı. 14 ayda yapılan 35 anlaşma kapsamında harcanan toplam para ise 3 milyar 219 milyon 208 bin TL olarak hesaplandı. Bakanlığın tarafı olduğu sözleşmelerde kamu lehine indirim oranı yüzde 18’de kaldı. Türkiye’deki millet bahçelerinin kapsadığı alan, 2024’te 74 milyon metrekareye dayandı.
Yapımı durdurulan Millet Bahçeleri
- Ankara Kurtuluş Millet Bahçesi
- Ankara Pursaklar Millet Bahçesi
- Ankara Mamak Altınağaç Millet Bahçesi
- Ağrı Murat Nehri Millet Bahçesi
- Bingöl Merkez Millet Bahçesi
- Bitlis Millet Bahçesi 2.Etap, Denizli Merkezefendi Millet Bahçesi
- Erzincan Millet Bahçesi
- Gaziantep Şehitkamil Millet Bahçesi
- Giresun Millet Bahçesi
- Gümüşhane Millet Bahçesi
- Hatay İskenderun Millet Bahçesi
- İstanbul Eyüpsultan Millet Bahçesi
- İstanbul Beykoz Millet Bahçesi
- İstanbul Beyoğlu Millet Bahçesi
- Karabük Safranbolu Millet Bahçesi
- Karabük Millet Bahçesi
- Kırşehir Mucur Millet Bahçesi
- Kilis Millet Bahçesi
- Kocaeli Körfez Millet Bahçesi
- Konya Altınekin Millet Bahçesi Malatya Yeşilyurt Millet Bahçesi
- Manisa Şehzadeler Millet Bahçesi
- Mardin Nusaybin Millet Bahçesi, Nevşehir Millet Bahçesi
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tam Tamcı Tayfası - siz ona kafayı takmayın kendi kendinizi şişirip patlatmayın şimdiye kadar başlayan ne kadar proje varsa hepsi tamamlanır sadece yeni projeler çıkmaz birde devletin bazı birimlerinde yok o atanamamış yok bu atanamamış onlar açıkta kalmış yok yeni eyt liler neden emekli olmamış diye Kızılderili tam tamları çalıp ateş etrafında dans etmeyin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.