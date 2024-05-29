Öz Sağlık-İş'te yeniden Başkan seçilen Sedat Balkan mazbatasını aldı

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Öz Sağlık-İş Sendikası Kocaeli 1. Olağan Kongresi’nde, büyük bir oy çokluğuyla şube başkanlığına seçilen Sedat Balkan, mazbatasını aldı. İzmit İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen törende, mazbatayı İzmit İlçe Seçim Kurulu Başkanı Muhiddin Paça takdim etti.
Mazbata törenine, Öz Sağlık-İş Kocaeli Şube Başkan Yardımcıları olarak seçilen Volkan Kutal, Sema Malkoç, Yunus İpek ve yönetim kurulu üyeleri ve temsilciler de katıldı. Seçim Kurulu Başkanı Paça, Sedat Balkan ve yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti. Törende konuşan Paça, “Sedat Balkan ve ekibinin, sağlık işçilerinin haklarını savunma ve geliştirme yolunda başarılı çalışmalar yürüteceğine inanıyorum” dedi.
Teşekkür Konuşması
Başkan Sedat Balkan, mazbatasını aldıktan sonra yaptığı kısa konuşmada, seçim sürecinde kendisine destek veren tüm üyelere teşekkür etti. Balkan, “Bize duyulan güveni boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışacağız. Kocaeli şubesi olarak, sağlık çalışanlarının haklarını savunmaya ve onların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerini kullandı.
Yeni Yönetim Kurulunun Vizyonu
Yeni yönetim kurulu üyeleri Volkan Kutal, Sema Malkoç ve Yunus İpek de yaptıkları açıklamalarda, Kocaeli şubesinin sendikal mücadelesinde aktif bir rol alacaklarını ve tüm üyelerin sorunlarını yakından takip edeceklerini belirttiler. Yönetim kurulu, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması konularında kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.
Sedat Balkan’ın şube başkanlığına yeniden seçilmesi, Öz Sağlık-İş Sendikası Kocaeli şubesinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Yeni yönetimin, sağlık çalışanlarının sesi olma yolunda önemli adımlar atması bekleniyor. Kocaeli şubesinin, sendikal mücadelede örnek teşkil edecek çalışmalara imza atması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Füsun - Tebrik ederim doğru bir tercih olmuş hayırlı olsun
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.