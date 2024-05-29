Kızı devlet korumasında olan Deniz Akkaya'dan yeni açıklama

Deniz Akkaya dün Twitter hesabından "16 senedir tek başıma baktığım kızımın ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulunca telefonuna el koydum. Fiziken saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Üç kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkıp 'Beni dövdü' diye itibar suikasti yapan bu ruh halinin, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim" diye yazdı.

Takipçilerinin kendisini eleştirmesi üzerinde art arda videolar yayınlayan Deniz Akkaya, kızıyla ilgili şikayetlerine devam etti.

"BURNU SÜRTSÜN DİYE"

Daha sonra ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Akkaya'nın evine gitti ve kızı ile ilgili işlem yaptı. 16 yaşındaki Ayşe, devletin yurduna gönderildi. Deniz Akkaya bu konuda da açıklama yaptı.

Akkaya "Gecenin 1 saat 45 dakika savaş verdim. Salak salak yorumlar yazmayın. Devlet el koymadı. Dedesine de verilebilirdi ama ben kızımı burnu sürtsün diye kendi rızamla Çocuk Esirgeme'ye gönderdim" ifadelerini kullandı.

BABADAN YORUM YOK

Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'den hamile kaldı ve 2009'da kızı Ayşe'yi dünyaya getirdi. Çift hiç evlenmedi ama Ayşe'nin velayeti konusunda yıllarca savaştı. Sonunda velayet annede kaldı. Dünkü olayla ilgili baba Efe Önbilgin'den ise hiçbir açıklama gelmedi.

Kaynak: SÖZCÜ