Diyanet Ukrayna’ya göreve gönderdi! Evli imam 25 yaş küçük kadından çocuk yapıp döndü

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 1999’da Önder Çelebican’ı (70) imam olarak görevlendirdi. Bölgenin en büyük camiinde görevlendirilen Çelebican’ın verdiği Kur’an Kursu’na Lemara Mennalieva (45) da katıldı. İkilinin bir süre sonra yakınlaşırken Mennalieva bu yakınlaşmadan hamile kaldı.
Mennalieva, 15 Haziran 2001 günü doğum yaptı. Çelebican da hastaneye ziyarete gitti. Çelebican, doğumdan sonra Türkiye’ye döndü. Hemen her görüşmesinde, ‘Alim’ adı verilen çocuğu nüfusuna alacağını söyleyen Çelebican, zaman zaman çocuk adına para da gönderdi. Çelebican bir süre sonra, Eskişehir’deki ailesinin durumdan haberdar olmaması için Mennalieva ve yakınları ile iletişimi kesti.
Ukrayna’da üniversite eğitimi alan Alim Mennaliev, İstanbul’a gelerek teyzesinin yanına yerleşti. Alim Mennaliev (23) adına geçen yıl Önder Çelebican’a karşı ‘babalık davası’ açıldı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ndeki davada Çelebican’ın, oğlunu, nüfusuna almamak için kendisini oyaladığı öne sürüldü.
Mahkeme, Alim Mennaliev’ın babasının tespiti için DNA incelemesi istedi. Adli Tıp Kurumu’ndan geçen 19 Şubat’ta gelen raporda yüzde 99,99 olasılıkla Önder Çelebican’ın, Alim Mennaliev’ın babası olduğu kaydedildi. Rapor sonrası mahkeme kararını verdi. Çelebican’ın, Mennaliev’in biyolojik babası olduğunun anlaşıldığına işaret edilen gerekçeli kararda, nüfusa da bu şekilde kaydın yapılmasına hükmedildi.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Mülayim - İmam nikahı kıyıldığı için sorun olmaz.Nikahsız birliktelikten doğanlar çile çekiyorlar,yasak aşkın mahsülleri ortada kalıyor,sahipsiz büyüyorlar yada ölüme,yanlızlığa terkediliyorlar....
Gölcüklü - Türkün ki din iman tanımaz
Vatansever - İmamımız görevini çok iyi bir şekilde yerine getirmiş ve dünyamıza nur topu gibi bir müslüman evladı kazandırmış.
Cemal - İmam olmuşun adam olamamışın .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.