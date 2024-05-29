Türkiye'nin 3 dev mermer şirketi iflasın pençesinde

Türkiye'yi de etkisi altına alan kriz birçok şirketin iflas etmesine ya da konkordato talep etmesine neden oluyor. Bunun son örneği Afyonkarahisar'da yaşandı.

Afyon Organize Sanayi Bölgesinde 1998’de kurulan ve 40 ülkeye mermer ve doğal taş ihracatı gerçekleştiren Temmer Mermer'in de aralarında bulunduğu 3 şirket iflasla boğuyor.

Temmer Mermer'in yanı sıra Natura Mermer ve Temmer Eksport firmaları da, borçlarını ödeyebilmek için konkordato talep etti.

İlan.gov.tr adlı internet sitelerinde yer alan haberlere göre, Çetinkaya ailesine ait NATURA Mermer Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi/Eskişehir Ocak Şubesi, Temmer Eksport Madencilik Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Temmer Mermer Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava sonrası konkordato ilan etti.

KONKORDATO KOMİSERLERİ BELLİ OLDU

Afyonkarahisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 27 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan ilanında, alacaklıların 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi. Mahkeme geçici konkordato komiserliğine, mali Müşavir Şerife Balta, Avukat Oğuz Kaçan ve Maden Mühendisi Ömer Zontur’un atanmasına karar verdi.

Afyonkarahisar'daki TEMMER Mermer, bölgenin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) en büyük tesislerinden biri. TEMMER'in sahibi Rüstem Çetinkaya, bu büyük mermer tesisini yönetirken ailesiyle ilgili büyük bir skandalla karşılaştı.

Çetinkaya ailesi, büyük çapta uyuşturucu ticaretine karıştığı iddiasıyla gündeme geldi ve bu olaylar sonucunda Rüstem Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.