Bakan yardımcısı Gebze'ye geliyor

Bugün(29 Mayıs Çarşamba) saat 12.00-12:30 arasında GTÜ Genç Ofis'in açılışı yapılacak. Gençlik Ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu Gebze Teknik Üniversitesi Genç Ofis Açılışı için Gebze'de olacak.

GTÜ Genç Ofis Bilgileri:

Mühendislik, Temel Bilimler, Mimarlık, İşletme, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülteleri olmak üzere 5 Fakülteden oluşmaktadır. Yaklaşık 10600 öğrencisi bulunmaktadır. Genç Ofis, Gebze Teknik Üniversitesi Yerleşkesi içinde yer alan 300 m² alana sahiptir. İçerisinde; çay-kahve içilebilecek ve yemek atölyesi yapılabilecek mutfak, söyleşi amaçlı 27 kişilik kotlu oturma alanı, toplantı salonu, teknik çizim masaları, bilişim alanı, öğrencilerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine olanak sağlayan satranç ve akıl-zeka oyunları alanı, keyifle kitap okuyabilecekleri kitap köşeleri ve sohbet edebilecekleri kış bahçesi bulunmaktadır.