SAĞLIKLI YAŞIYORUZ AİLESİ KADIKÖY ÇEVRE FESTİVALİNDE BULUŞUYOR

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Her sene olduğu gibi bu sene de Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Çevre Festivali’ne katılıyoruz.

2 Haziran Pazar günü, Özgürlük Parkı Ana Sahne’de, saat 14.00’de başlayacak olan buluşmamız 18.00’e kadar sürecek. Her zaman olduğu gibi toplantının yarısı yani 2 saati sizlerin sorularına ayrılmış durumda. Sorularınızı şimdiden hazırlayın. Oturabilmek için lütfen biraz erken gelin.

Bu sene festivalin teması “Sürdürülebilirlik”. Buna paralel olarak Sağlıklı Yaşıyoruz Panelinin başlığı da “Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarında Sürdürülebilirlik”.

Konuşmacılar:

Nurçin Çağlar @nurcincaglar (Moderatör)

A. Okan Çağlar @a.okancaglar (Moderatör)

Prof. Dr. Osman Erk @profdrosmanerk / İç Hastalıkları Uzmanı

Doç. Dr. Şule Şahin Onat @doc.dr.sulesahinonat / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Uzm. Dr. Baybars Türel @drbaybarsturel / Kardiyoloji Uzmanı

Op. Dr. Sultan Kaya Ünsal @op.dr.sultankayaunsal / Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Hüsrev Purisa @husrevpurisa / El Cerrahı

Uzm. Dr. Feride Cavadzade @dr.feridecavadzade / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Dr. Bekir Uğur Yavuzcan @druguryavuzcan / Fitoterapist

Dyt. Psk. Ceren Çetin @diyetisyencerencetin / Diyetisyen-Psikolog

Katılım ücretsizdir. İstanbul ve yakınlarından gelebilecek olanları bekleriz.