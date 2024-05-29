SAĞLIKLI YAŞIYORUZ AİLESİ KADIKÖY ÇEVRE FESTİVALİNDE BULUŞUYOR

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
Her sene olduğu gibi bu sene de Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Çevre Festivali’ne katılıyoruz.
2 Haziran Pazar günü, Özgürlük Parkı Ana Sahne’de, saat 14.00’de başlayacak olan buluşmamız 18.00’e kadar sürecek. Her zaman olduğu gibi toplantının yarısı yani 2 saati sizlerin sorularına ayrılmış durumda. Sorularınızı şimdiden hazırlayın. Oturabilmek için lütfen biraz erken gelin.
Bu sene festivalin teması “Sürdürülebilirlik”. Buna paralel olarak Sağlıklı Yaşıyoruz Panelinin başlığı da “Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarında Sürdürülebilirlik”.
Konuşmacılar:
Nurçin Çağlar @nurcincaglar (Moderatör)
A. Okan Çağlar @a.okancaglar (Moderatör)
Prof. Dr. Osman Erk @profdrosmanerk / İç Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Şule Şahin Onat @doc.dr.sulesahinonat / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Uzm. Dr. Baybars Türel @drbaybarsturel / Kardiyoloji Uzmanı
Op. Dr. Sultan Kaya Ünsal @op.dr.sultankayaunsal / Göz Hastalıkları Uzmanı
Op. Dr. Hüsrev Purisa @husrevpurisa / El Cerrahı
Uzm. Dr. Feride Cavadzade @dr.feridecavadzade / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Bekir Uğur Yavuzcan @druguryavuzcan / Fitoterapist
Dyt. Psk. Ceren Çetin @diyetisyencerencetin / Diyetisyen-Psikolog
Katılım ücretsizdir. İstanbul ve yakınlarından gelebilecek olanları bekleriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.