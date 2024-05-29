İzmit Belediyesi'nden duyuru: Bir süre ara verilecek...

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"İzmit Belediyesi olarak sizlere her zaman en iyi hizmeti sunmayı ilke edindik. Bu hizmetleri sunarken de sizlerin parasını doğru ve tasarruflu kullanmaya özen gösterip yetim hakkını gözetiyoruz. Bu sebeple sosyal belediyecilik anlayışımızı daha da büyütmek ve dışa bağımlılığı azaltmak, öz gücümüzü ve üretimimizi arttırmak için çabalıyoruz. Son dönem çıkan tasarruf tedbirleri genelgesi gereğince de birçok alımlar yasaklandığından dolayı hizmetimizi en üst seviyede kendi öz gücümüzle vermek için hazırlığımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Aşevimizi büyütme ve kapasiteyi artırma kararı verdik. Daha önce ihale yöntemi ile dışarıdan hizmet alarak gerçekleştirdiğimiz cenaze yemeği hizmetimizin Ocak-Haziran ayları arasındaki 6 aylık ihale bedeli 4.7 milyon TL olup, bu maliyetleri daha tasarruflu hale getirmek ve tasarruf genelgesine de uyabilmek için aşevimizin kapasitesini artırarak öz kaynaklarımızla bu hizmeti sunacağız. Aşevi kapasitemizi arttırmak için gerekli hazırlıklarımızın tamamlanması altı ay gibi bir süre alacak. Bu sebeple cenaze yemeği hizmetimize kısa bir süre ara vererek kapasite arttırma hazırlığımız tamamlandığında yeniden hizmetimizi vermeye devam edeceğiz.Bununla birlikte, yaşlı, engelli ve dezavantajlı ihtiyaç sahiplerine Aşevi’mizden sunduğumuz sıcak yemek hizmeti ara vermeden devam edecektir.Bu kararımız nedeniyle tüm halkımızın anlayışını rica eder, geçici süre sonra hizmetimize daha iyi bir şekilde devam edeceğimizi bilginize sunarız."