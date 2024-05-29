Gergerlioğlu,  Eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi için kanun teklifi verdi!  

Kanun tekliğini gerekçelendiren Gergerlioğlu; Eğitim, bir toplumun gelişiminin temel taşıdır ve bu süreçte öğretmenler, öğrencilerin bilgi edinmelerini sağlamanın yanı sıra onların kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunur. Ancak, son yıllarda öğretmenlere yönelik artan şiddet vakaları, eğitim ortamlarının güvenliğini tehdit etmekte ve öğretmenlerin mesleki motivasyonunu azaltmaktadır. Bu durum, eğitimin kalitesini doğrudan etkileyerek toplumsal ilerlemenin önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir.

Dünya genelinde birçok ülke, öğretmenlere yönelik şiddeti caydırmak amacıyla ciddi adımlar atmıştır. Örneğin, Kanada'nın Ontario eyaletinde, eğitimcilerin güvenliğini sağlamak için sıkı yasal düzenlemeler yapılmış ve okul içi şiddet vakalarında hızlı müdahale protokolleri geliştirilmiştir. Benzer şekilde, Finlandiya'da öğretmenlere yönelik şiddet vakaları ciddi hukuki yaptırımlarla ele alınmakta, bu sayede eğitim ortamlarındaki güvenlik standartları en üst düzeyde tutulmaktadır.

Öğretmenlerin %66’sı meslek hayatlarında en az bir kez şiddete maruz kalıyor

Türkiye’de öğretmenlere yönelik şiddet vakaları hem fiziksel hem de sözlü olmak üzere çeşitli biçimlerde kendini göstermektedir. Eğitim-Sen’in 2019 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, öğretmenlerin %66’sı meslek hayatlarında en az bir kez şiddete maruz kaldıklarını belirtmiştir. Bu durum, öğretmenlerin mesleki performanslarını olumsuz etkileyerek eğitim kalitesine zarar vermektedir.

Son olarak, Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede 17 yaşındaki bir genç, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a (74) silahla ateş ederek onu öldürmüştür. Bu olay, bardağı taşıran son damlalardan biri olmuştur. Zaten kendini güvensiz hisseden ve maddi sıkıntılarla boğuşan eğitim camiası, artık can güvenliği anlamında da devletin desteğini görememektedir.

Şiddeti caydırıcı uygulamalar olmalı

Bu kanun teklifiyle öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek, caydırmak ve şiddet uygulayanlara gerekli cezai yaptırımları uygulamak amacıyla hazırlanmıştır. Teklif ile şiddet vakalarını azaltmak, eğitim ortamlarını güvenli hale getirmek, öğretmenlerin mesleki motivasyonunu ve toplumsal saygınlığını artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek istemekteyiz.

Eğitim, her bireyin temel hakkıdır ve bu hakkın korunması için öğretmenlerin güvenliği son derece önemlidir. Öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi, sadece eğitimciler için değil, tüm toplum için faydalı sonuçlar doğuracaktır. Bu kanun teklifi ile Türkiye’nin eğitim standartlarını uluslararası düzeyde yükseltmesi yolunda önemli bir adım atması hedeflenmektedir.

Bu amaçlarla söz konusu "Eğitimcilere Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi" hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bu maddenin amacı, eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek ve bu tür davranışlarda bulunanlara caydırıcı cezalar uygulamaktır. Eğitim ortamlarında öğretmenlere yönelik şiddet olayları, eğitim kalitesini doğrudan etkiler ve öğretmenlerin mesleki motivasyonunu düşürür. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, öğretmenlerin verimliliğini ve öğrenci başarısını artırır.

MADDE 2- Bu maddede "şiddet" ve "öğretmen" kavramları açıklanarak, kanunun uygulanma alanının netleştirilmesi amaçlanmıştır. Şiddetin tanımı, fiziksel, sözlü ve psikolojik unsurları içerecek şekilde geniş tutularak, öğretmenlere yönelik her türlü zarar verici davranışı kapsar. Bu sayede kanun kapsamındaki olayların belirlenmesi ve yargı süreçlerinin daha etkin yürütülmesi sağlanır.

MADDE 3- Bu maddenin amacı, öğretmenlere yönelik şiddet eylemlerini caydırıcı bir şekilde cezalandırmaktır. Şiddetin sonuçlarına göre cezai yaptırımların derecelendirilmesi, suçun ağırlığına uygun müeyyidelerin uygulanmasını sağlar. Bu şekilde, öğretmenlere yönelik şiddetin daha ciddi sonuçlar doğurduğu durumlarda daha ağır cezalar verilerek, potansiyel suçlular üzerinde caydırıcı bir etki yaratılması hedeflenir.

MADDE 4- Eğitim kurumlarının öğretmenlerin güvenliğini sağlamak için gerekli fiziksel ve teknolojik güvenlik önlemlerini alması, proaktif bir yaklaşımla potansiyel tehditleri önleme amacı güder. Ayrıca düzenli eğitim ve bilinçlendirme programları ile öğretmenler ve öğrenciler arasında şiddeti önleme bilincinin artırılması amaçlanır. Bu tedbirler, olası şiddet olaylarının önüne geçmek ve eğitim ortamını daha güvenli hale getirmek için kritik öneme sahiptir.

MADDE 5- Yürürlük maddesidir.

MADDE 6- Yürütme maddesidir.

EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde 1- Amaç

Bu kanunun amacı, eğitim kurumlarında görev yapan eğitim personeline yönelik şiddeti önlemek, bu tür davranışlarda bulunanlara caydırıcı cezalar uygulamak ve eğitim personelinin güvenli bir çalışma ortamında görev yapmalarını sağlamaktır.

Madde 2- Tanımlar

Bu kanunda geçen;

"Şiddet": Fiziksel saldırı, sözlü taciz veya tehdit içeren ve eğitim personelinin bedensel ya da ruhsal bütünlüğüne zarar verme potansiyeli olan her türlü davranışı,

"Eğitimci": Her türlü resmi veya özel eğitim kurumlarında görev yapan, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan kişileri ifade eder.

Madde 3- Cezai Hükümler

Herhangi bir eğitim kurumunda görevli personele karşı her türlü eğitim faaliyeti sebebiyle şiddet uygulayan kişi, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Şiddetin ağır yaralanma ile sonuçlanması durumunda verilecek ceza, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çıkarılır.

Şiddetin ölümle sonuçlanması durumunda verilecek ceza, 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çıkarılır.

Madde 4- Koruyucu ve Önleyici Tedbirler

Tüm eğitim kurumları, personelin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm fiziksel ve teknolojik güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

Eğitim kurumları, öğretmenler ve öğrenciler arasında şiddeti önlemek için düzenli olarak eğitim ve bilinçlendirme programları düzenler.

MADDE 5- Yürürlük

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Yürütme

Bu Kanun hükümlerimi Cumhurbaşkanı yürütür