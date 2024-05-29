29 May 2024 - 11:10- Spor G:

Gölcük takviyeli milliler yarı finale yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelli Erkek Futbol Millî Takımımız, Antalya'da düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Takımın temeli Gölcük İşitme Engelliler takımından oluşuyor  

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Gölcük takviyeli milliler yarı finale yükseldi mask
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SERİK’TE DÜZENLENİYOR

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında İngiltere ile karşılaşan Ay-Yıldızlılar; Musa Bulut ve Mete Kılıç'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Millilerimiz aynı zamanda 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası da almayı başardı. Milli futbolcular galibiyeti, "Erik dalı" türküsü eşliğinde oynayarak kutladı.

 YARI FİNALDE RAKİBİMİZ UKRAYNA

 Şampiyonada oynanan diğer maçta Polonya'yı 3-0 yenen Ukrayna, Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi oldu. Türkiye ile Ukrayna, 30 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Calista Sports Center'da karşılaşacak. Teknik direktör Ramazan Karacif yönetimindeki millîlerimizin Ukrayna ile karşılaşacağı bu müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Biz de, bu önemli müsabakada İşitme Engelliler Erkek Futbol Millî Takımımıza başarılar dileriz.
# türkiye, oldu, Spor

29 May 2024 - 11:10 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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