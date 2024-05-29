Gölcük takviyeli milliler yarı finale yükseldi

SERİK’TE DÜZENLENİYOR
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında İngiltere ile karşılaşan Ay-Yıldızlılar; Musa Bulut ve Mete Kılıç'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Millilerimiz aynı zamanda 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası da almayı başardı. Milli futbolcular galibiyeti, "Erik dalı" türküsü eşliğinde oynayarak kutladı.
YARI FİNALDE RAKİBİMİZ UKRAYNA
Şampiyonada oynanan diğer maçta Polonya'yı 3-0 yenen Ukrayna, Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi oldu. Türkiye ile Ukrayna, 30 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Calista Sports Center'da karşılaşacak. Teknik direktör Ramazan Karacif yönetimindeki millîlerimizin Ukrayna ile karşılaşacağı bu müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Biz de, bu önemli müsabakada İşitme Engelliler Erkek Futbol Millî Takımımıza başarılar dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.