Gölcük takviyeli milliler yarı finale yükseldi

SERİK’TE DÜZENLENİYOR

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen şampiyonanın çeyrek final maçında İngiltere ile karşılaşan Ay-Yıldızlılar; Musa Bulut ve Mete Kılıç'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Millilerimiz aynı zamanda 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası da almayı başardı. Milli futbolcular galibiyeti, "Erik dalı" türküsü eşliğinde oynayarak kutladı.

YARI FİNALDE RAKİBİMİZ UKRAYNA

Şampiyonada oynanan diğer maçta Polonya'yı 3-0 yenen Ukrayna, Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi oldu. Türkiye ile Ukrayna, 30 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Calista Sports Center'da karşılaşacak. Teknik direktör Ramazan Karacif yönetimindeki millîlerimizin Ukrayna ile karşılaşacağı bu müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Biz de, bu önemli müsabakada İşitme Engelliler Erkek Futbol Millî Takımımıza başarılar dileriz.