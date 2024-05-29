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TFF 2. Lig Play-Off Finali 2 Haziran’da Sivas'ta

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TFF 2. Lig Play-Off Finali 2 Haziran’da Sivas'ta mask

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakası, 1461 Trabzon FK-Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü arasında 2 Haziran 2024 Pazar günü saat 20.00'de Sivas BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. TRTspor maçı naklen yayınlayacak.
# 2024

29 May 2024 - 11:11 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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