Elif’in önlenemez yükselişi  

MART AYI BAŞINDA, TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİK

Mart ayı başında trafik kazasında vefat eden Bursalı milli karateci Emir Buğra Gencan adına düzenlenen Emir Buğra Gencan Ümit – Genç ve Büyükler U21 Karate Ligi, Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı.

KARTEPELİ ELİF, BURSA’DAN ŞAMPİYON DÖNDÜ

Bursa İlinde yapılan Emir Buğra Gencan Bursa Karate Liginde Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü Elif Berre Doğan, ümit-bayan 47 kiloda şampiyon oldu. 40 il, 124 kulüpten 867 sporcunun katıldığı karate ligi maçlarında tempo ve heyecan oldukça yüksekti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü iki sporcusu dereceye girerek madalya kürsüsünde yer almayı başardı.

AÇIKYOL TEŞEKKÜR ETTİ

Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Av. Eda Açıkyol, genç ve yetenekli sporcu Emir Buğra Gencan’ın, iki ay önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı Allah’tan rahmet diliyorum. Sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen Kartepe Belediye başkanı Mustafa Kocaman’a da çok teşekkür ediyorum” dedi.