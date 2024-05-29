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63 yaşındaki adam intihar etti

İzmit Yeşilova Mahallesi’nde İsmail Sevilmiş(63) kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
63 yaşındaki adam intihar etti mask

Olay dün akşam İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 63 yaşındaki İsmail Sevilmiş evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.Sevilmiş’i asılı halde bulan yakınları durumu hemen 112 acil  sağlık ve  polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, İsmail Sevilmiş’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Sevilmiş’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# polis, sağlık

29 May 2024 - 11:25 - Asayiş

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