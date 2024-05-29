63 yaşındaki adam intihar etti

Olay dün akşam İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 63 yaşındaki İsmail Sevilmiş evinde kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.Sevilmiş’i asılı halde bulan yakınları durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, İsmail Sevilmiş’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Sevilmiş’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.