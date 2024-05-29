İyi Partili isim istifa etti

İyi Parti Kocaeli İl Kadın Politikaları Başkanı Yasemin Met görevinden ve partisinden istifa etti. Kocaeli siyasetinde yaptığı çıkışlarla adından çok söz ettiren Met Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partide görev alacağı konuşulurken, Yasemin Met'in Ankara'da Yavuz Ağıralioğlu ile görüştüğü ve yeni oluşumda birlikte yol yürüyeceği gelen bilgiler arasında.