Necmi Bulut kamuda tasarruf paketini yorumladı

Kocaeli Ticaret Odası Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Toplantı Salonunda gerçekleşti. 4 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına Meclis Başkanı Hüseyin Gezer Başkanlık yaptı. Başkan Gezer açılış konuşmasında Filistin’de devam eden insanlık suçuna dikkat çekerek, “Dünyanın gözü önünde soykırım devam etmektedir. Bir an önce ateşkes olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Meclis toplantısı sonunda kürsüye çıkan Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“BÜTÜN KESİMLERİN İHTİYACI"

Meclis toplantısında kürsüye çıkan KOTO Başkanı Necmi Bulut aylık faaliyet raporu sunumunu gerçekleştirdi. Başkan Bulut konuşmasında, “Sıkı para politikasının iş dünyası için zorlayıcı etkilerine rağmen fiyat istikrarının sağlanması ile beklentilerde iyileşme, bütün kesimlerin ihtiyacıdır. Para politikası ile eşgüdümlü maliye politikası beklentisini karşılamak üzere açıklanan ve devamının olacağı belirtilen kamuda tasarruf ve verimlilik paketi ise, katkı tutarı şimdilik net olmasa da piyasaya verdiği enflasyonu indirmedeki kararlılık mesajı, yani sinyal etkisi ve beklenti yönetimi bakımından değerlidir.

“FUARLARA DEVAM EDECEĞİZ”

Mayıs ayı yoğun ve güzel organizasyonları geride bıraktığımız bir ay oldu. Kocaeli’de faaliyet gösteren Odalarımız ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile kurduğumuz Kocaeli Fuarcılık A.Ş. organizasyonu ile Bilişim Fuarı’nı gerçekleştirdik. 100 katılımcının yer aldığı fuarımızı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ziyaret etti. Ulusal ve uluslararası firma ve kurumların katıldığı fuarımızı 30 bin 632 kişi ziyaret etti. Önümüzdeki dönemde Kocaeli’de farklı ihtisas alanları ile fuarlar düzenlemeye devam edeceğiz. Yaklaşık 4 aydır gece gündüz demeden emek sarfeden Bilişim Komitemize ayrıca teşekkür etmek istiyoruz Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin her anlamda işbirliği geliştirdiğini yakınen takip ediyoruz. Firmalarımızın ihracat yapması adına organizasyonlarımızı sürdüreceğiz. Bu kapsamda bu yıl 7. kez düzenleyeceğimiz Co-Matching İkili İş Görüşmeleri Etkinliği’ni 27 Ağustos tarihinde online olarak gerçekleştireceğiz.

“BİLİŞİM ÇEVRELERİNİN DİKKATİNİ ÇEKTİ”

KOTO Meclis Üyesi ve Bilişim Fuarı Sorumlusu Emrulah Yolasığmaz geçtiğimiz haftasonu yapılan Kocaeli Bilişim Fuarı ile ilgili üyelere bilgi verdi. Yolasığmaz yaptığı konuşmada “Bilişim komitemizin yoğun mesaisiyle, Doğu Marmara'nın en büyük bilişim fuarını gerçekleştirdik. Odalarımızın ve Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin işbirlikleriyle kurulan Kocaeli Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde 24-25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı'nı 3 günde, 30 bin 632 kişi gezdi. Fuarımız dolu dolu etkinlik takviminin yanı sıra nitelikli ziyaretçileriyle de bilişim çevrelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Fuarımıza gösterilen ilgi, kentimizin bilişim sektörüne olan ilgisini ve böyle bir fuara ne kadar ihtiyaç olduğunun da göstergesidir. Bunun yanı sıra kentimizin kurumlarından Kocaeli Fuarcılık A.Ş'nin de, hem bu birlikteliğin devamı hem de kentimize vizyon katacak fuarların yapılması konusunda çok önemli bir misyona sahip olduğunun altını çizmek isterim” ifadelerini kullandı.