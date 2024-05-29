Evde çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu

Aydınlık Mahallesi Gaziler Caddesi'nde 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın sırasında evde mahsur kalarak dumandan etkilenen Rıza Balaban, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Balaban, ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.