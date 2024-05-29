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Evde çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu

Kandıra ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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Evde çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu mask
Evde çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu
Evde çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu
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Aydınlık Mahallesi Gaziler Caddesi'nde 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Yangın sırasında evde mahsur kalarak dumandan etkilenen Rıza Balaban, itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Balaban, ilk müdahalenin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
# sağlık, polis

29 May 2024 - 12:21 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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