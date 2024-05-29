- Asayiş

Doktor tavsiyesiyle futbolu bırakmıştı, halı saha maçında öldü

Adana'da kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 yıl önce amatör futbolu bırakan Mehmet Sultan Altun (20), arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Doktor tavsiyesiyle futbolu bırakmıştı, halı saha maçında öldü mask

Amatör ligdeki Denizli Mithatpaşa ve Akkapıspor kulüplerinde forma giyen Mehmet Sultan Altun, 2 yıl önce kalp sağlığında sorun olduğunu öğrenince doktorların tavsiyesi üzerine kariyerini noktaladı. 

Futbol tutkusundan vazgeçmeyen Altun, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde 26 Mayıs akşamı arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken fenalaştı. Düşüp yere yığılan Altun, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Altun, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Altun'un ailesi, cenazede gözyaşı döktü.
# sağlık

29 May 2024 - 12:38 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.524.842 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL