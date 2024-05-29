Erdoğan: Allah hepimizden hesabını sorar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Genel seçimlerin birinci yıl dönümüne işaret eden Erdoğan "Pazartesi günkü kabine sonrasında hükümetimizin 1 yıllık karnesini kamuoyuyla paylaşacağız, hangi eserleri kazandırdığımızın hesabını milletimize vereceğiz" dedi.

Erdoğan, ardından İsrail'in kanlı saldırılarına değindi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler'i eleştirerek şunları söyledi:

- Bırakın soykırımı durdurmayı, BM kendi personelini, yardım çalışanlarını dahi koruyamadı. Gazze’de sadece insanlık değil BM de ruhuyla birlikte ölmüştür. İsrail Gazze’de insanlığı öldürdü; Avrupa ise kendi değerlerini öldürdü, kendisini var eden bütün değerleri ayaklarının altında çiğnedi.

- Çadırlarında masum sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç meşru görmez. Dünya, Netanyahu denilen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor. Ey Amerikan devleti, bu kan senin eline de bulaşmıştır. Ey Avrupa’nın devlet ve hükümet başkanları, İsrail’in bu vampirliğine ortak oldunuz çünkü sustunuz.

" TÜRKİYE DE GÜVENDE DEĞİL"

- BM üyesi 193 ülkenin 4’te 3’ünden fazlası Filistin’i devlet olarak kabul ediyor. 147 ülkenin ortak kararı, 5 ülkenin keyfine bırakılamaz. 147 beşten büyüktür.

- Netanyahu ve cinayet şebekesi tamamen kontrolden çıkmadan bu soykırım, bu vahşet, bu barbarlık insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalıdır. Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var, ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Allah bunun hesabını size, hepimize sorar.

- İsrail, uluslararası hukukun kontrolüne girmeden, kendini uluslararası hukuka bağlı görmeden hiçbir devlet güvende değildir. Buna Türkiye de dahildir.

- İsrail, Adalet Divanını ve yargıçları baskı altına almaya çalışıyor. İsrail'in, adaletin tecellisine dair son inanç kırıntısını yok etmesinin önüne geçilmeli. Soykırım suçluları hukuk önünde mahkum edilmeden dünya huzura kavuşmaz.