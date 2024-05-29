Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2024 yılında da yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan Doğu Marmara Bölgesi’nde yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için 2010 yılından bu yana Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından çeşitli destek mekanizmalarıyla faaliyetler yürütülmektedir. Bu mekanizmalardan biri, doğrudan beşerî sermayeyi hedef alan ve bu sayede kurumların hizmet kalitesini artırmayı amaçlayan teknik destek programıdır. Teknik Destek Programı bölgede kâr amacı gütmeyen kurumların bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları ve yerine getiremedikleri çalışmalara destek vermek amacıyla yürütülmektedir.

2010 YILINDAN GÜNÜMÜZE İNSAN KAYNAKLARINA DEV YATIRIM

Bu kapsamda, Doğu Marmara Bölge Planı (2014-2023) ile belirlenen hedef ve stratejiler doğrultusunda bölgenin kurumsal kapasitesini, insan kaynağını, katma değerli üretim ve hizmetlerini, uluslararası alanda iş birliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere eğitim ve danışmanlık desteği verilmektedir. 15.’si bu sene yürütülen Teknik Destek Programı kapsamında 2010 yılından bu yana toplamda 14 milyon TL’ye yakın kaynak tahsis edilmiştir. Bu kaynak ile şu ana kadar 887 proje desteklenmiş ve projelerle birçok farklı temada danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmiştir. 2024 yılı için bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için 10 milyon TL tutarında kaynak tahsis edilmiştir. 2024 Yılı Teknik Destek Programı Mart-Nisan Dönemi kapsamında bölgeden 7 proje başvurusu alınmış olup bölgenin insan kaynağı, kurumsal kapasite, üretim ve hizmet kalitesi ile dezavantajlı grupların yaşam kalitelerini iyileştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti talebinde bulunan toplamda 5 proje, gerçekleştirilen ön incelemelerin ardından yapılan teknik ve nihai değerlendirmenin sonucunda başarılı bulunarak destek almaya hak kazanmıştır.

SON 6 YILDIR ÜLKEDEKİ İSTİHDAMA KATKI SAĞLADIK

Program öncesi söz alan MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, “Doğu Marmara Kalkınma Ajansı potansiyeli yüksek bir bölge hizmet vermektedir. Bizde ajans olarak bölgedeki yerel yönetimler, üniversiteler ve teknoparklarla görüşüp ne yapılması gerektiği üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu durumda rakamlara yansıyor. İSO’nun her yıl ilan ettiği en büyük 500 sanayi kuruluşunun 139 tanesi bölgemizde üretim gerçekleştiriyor. Dolasıyla bu ülke üretimin, sanayinin ve inovasyon üstü, biz de buradaki sanayi üretimini daha da güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 6 yıldır ülkedeki istihdamı güçlendirmek adına bölgedeki sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkı sağlamak adına birçok proje gerçekleştirdik” dedi.

140’YA YAKIN FİRMAYLA ÇALIŞIYORUZ

Çöpoğlu’nun ardından söz alan Teknopark Genel Müdürü Murat Çemberci, “Dijital dönüşümleri ne derecede gerçekleştirdiğimiz üzere bir çalışma yapmamız gerekti. Bunu birçok sanayi üst kuruluşlarıyla da gerçekleştiriyoruz. Dijital dönüşüm projemiz kapsamında 140’ya yakın firmayla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KAMU KURUMLARINDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ GEREKLİLİK OLMUŞTUR

Çemberçi’nin ardından söz alan Gebze Belediyesi ARGE Müdürü İzzet Kaşık ise, “Bu program içinde olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Burada kazanan diğer kurumdaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kazandığımız bu proje enerji yönetim sistemi eğitimidir. Bu standart diğer standartlardan farklı olarak uygulandığında kurumlara olumlu yönde dönüşü olan bir sistemdir. Kamu kurumlarında enerji dönüşüm sistemi artık gereklilik olmuştur. Dünyanın yenilenemez kaynaklarını kullandıkça rezervlerin azalması nedeniyle enerji fiyatlarındaki artışı görmekteyiz. Bu kapsamda enerjiden tasarruf sağladığımız projeleri yapmış bulunmakta yenileri üzerine çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

HASTALARIN YARARINA OLACAK BİR PROJE GELİŞTİRDİK

Kaşık’ın ardından konuşan Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Halil İlker Yencilek, “Kendi bünyemizde başta il sağlık müdürümüzün destekleriyle hastalara destek olacağını düşündüğümüz bir proje geliştirdik” şeklinde konuştu.

BÜYÜK BİR HAZİNENİN ANAHTARI

Yencilek’in ardından söz alan Girişimci İş adamları Vakfı (GİV) Sakarya Şube Başkanı Baki Demir ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Projelerin hayırlı olmasını diliyorum. Genel Sekterimizi ve Bakanlığımızı projemize gösterdikleri teveccüh nedeniyle de hepsine teşekkür ediyorum. Kalkınma ajansı ve kalkınma ajansı projelerinin önemini ne kadar kıymetli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Biz bu projeleri büyük bir hazinenin anahtarı olarak görüyoruz. Belki büyük bütçelere ulaşamayabiliriz ama bu projelerle önemli bir hazineyi açacağımızı düşünüyorum. Bizim projemiz ülkemize pazar çeşitliliği sağlayacak bir proje daha önce yapılmamış bir şey. Bu çalışmalar denizcilik aşırı ve ileri denizcilik çalışmalarının tamamını kapsıyor. Bunların üzerine yapılan tüm çalışmalara Offshore veya deniz endüstrisi diyoruz. Haberleşme sistemlerinden taşıma hatta nakliyeye kadar birçok şey bu kavramın içine giriyor. Sakarya’nın da bu çalışmalar için uygun olduğunu düşünüyoruz. Projeyle birlikte çalışmamızın sonucu kanıtlayacağız”