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18 yaşındaki Kartepeli Arda hayatını kaybetti

Kartepe’de yaşayan 18 yaşındaki Arda Kaya yakalandığı amansız sebebiyle vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
18 yaşındaki Kartepeli Arda hayatını kaybetti mask

Kartepe Emekevler Mahallesi Zerre Sokak’ta ikamet eden(18) beyinde küçülme hasatlığı sebebiyle vefat etti. 13 yalında yakalandığı hastalık sebebiyle 5 yıldır tedavi gören genç Arda geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arda kurtarılamadı. Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Arif Kaya’nın oğlu olan Arda Kaya’nın cenazesi memleketi Erzurum’da öğlen namazına müteakip toprağa verildi.
# tedavi, ilçe, Kartepe, genç

29 May 2024 - 13:25 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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