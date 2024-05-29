18 yaşındaki Kartepeli Arda hayatını kaybetti

Kartepe Emekevler Mahallesi Zerre Sokak’ta ikamet eden(18) beyinde küçülme hasatlığı sebebiyle vefat etti. 13 yalında yakalandığı hastalık sebebiyle 5 yıldır tedavi gören genç Arda geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Arda kurtarılamadı. Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Arif Kaya’nın oğlu olan Arda Kaya’nın cenazesi memleketi Erzurum’da öğlen namazına müteakip toprağa verildi.