29 May 2024 - 13:26 - Gündem

Bıyık: ‘Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta devam ettiği gönül ziyaretlerine ara vermiyor. Darıca’yı sokak sokak gezmeye ve vatandaşlarla buluşmaya devam eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Benim yerim her zaman vatandaşlarımızın yanı. Onların derdi bizim derdimizdir. Dün olduğu gibi bundan sonra da hemşerilerimizle her fırsatta buluşmaya devam edeceğim” dedi.