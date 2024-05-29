Bıyık: ‘Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir’

Göreve geldiği günden beri gönül belediyeciliği uygulamalarıyla her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalılarla gönül bağını koparmıyor. Hafta içi geç saatlere kadar hasta ve yaşlı ziyaretlerinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, yoğun temposuna rağmen hafta sonları da Darıcalıların düğün ve cenazelerine katılarak acı ve tatlı günlerini paylaşıyor.

BENİM YERİM VATANDAŞLARIN YANI

Her fırsatta Darıcalılarla iç içe olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bizler vatandaşını seçimden seçime hatırlayanlardan hiçbir zaman olmadık. 5 yıl boyunca nasıl ki düğünde cenazede, sokakta sizlerle iç içe olduysak bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. Bizim yerimiz her zaman vatandaşımızın yanı oldu. Siyaseti hiçbir zaman makamda oturarak yapmadık. Mahalle mahalle cadde cadde gezerek sorunları yerinde dinliyoruz. Esnaflarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla hasbihal ederek taleplerini dinlemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.