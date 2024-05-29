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Yol Bakım Timi gece geç saatlerde de yollarda

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, yaya hareketliğinin yoğun olduğu bölgelerde gece geç saatlere kadar çalışıyor  

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Yol Bakım Timi gece geç saatlerde de yollarda
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapım çalışmaları gerek kırsal bölgelerde gerek kent merkezinde aralıksız olarak sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi, kent merkezinde trafik ve yaya akışının yoğun olduğu güzergâhlarda çalışmalarını gece gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yeni Cuma Camii, Kent Meydanı ve Tramvay Durağının da olduğu lokasyonda bulunan küp taşların eksilen dolguları tamamlanarak zemin iyileştirme çalışması yapıldı.

BÖLGE KONFORLU HALE GETİRİLDİ

Yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgede bulunan küp taşlar zamanla yerinden oynayarak bozulmaya uğruyordu. Vatandaşların yürüyüşüne engel teşkil eden bu deformeler Yol Bakım Timi’nin yaptığı çalışmayla giderildi. Gündüz saatlerindeki yoğunluk sebebiyle gece geç saatlerde yapılan çalışma yaya trafiğine engel olmazken, pratik ve hızlı bir şekilde yapılan bakım ve onarım çalışmasıyla bölge konforlu hale getirildi.
# çalışma, yeni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

29 May 2024 - 13:26 - Gündem

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