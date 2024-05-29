Sağlıkta yanlış politikalar, şikayetleri yüzde 165 arttırdı!

“Vatandaşlar, ameliyatlar, röntgen çekimleri, diş ve göz randevuları için aylar, hatta bazen bir yıl sonrasına randevu alabilmektedir” diyen TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, Onaylı Randevu Sistemi’nin devreye girmesiyle son bir haftada vatandaş şikayetlerindeki yüzde 165 gibi dramatik artışın arkasında yatan sorunların neden sonuç ilişkisiyle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Şehir Hastanelerinin kurulması ile mevcut hastanelerin yıkılarak tüm yoğunluğun bu hastanelere aktarılması, yetişmiş doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza sahip çıkılmayarak yurt dışına gitmeleri adına zemin hazırlanması bugün geldiğimiz sağlık sistemindeki sorunların temelini oluşturmaktadır” diyen Kanko, OECD ülkeleri arasında Türkiye’de bin kişiye 2,2 doktor düşerken OECD ortalaması 3,7. Kişi başına düşen doktor sayısında sondan 5’inci, hemşire sayısında da Türkiye sondan ikinci durumda. Kolombiya’nın ardından sondan ikinci sırada olan Türkiye’de bin kişiye 2,8 hemşire düşerken OECD ortalaması 9,2. OECD ortalaması Türkiye’nin üç katından bile fazla” ifadelerini kullandı.

OECD Ülkeleri İle Avrupa’da Son Sıralarda Yer Alıyoruz!

“Kişi başına düşen doktor ve hemşire sayısı açısından Türkiye Avrupa’da son sırada yer alıyor” diyen Kanko konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi; “Son dönemde Sağlık Bakanlığı'na yapılan şikayetlerdeki dramatik artış, sağlık politikalarının ne kadar hatalı olduğunu ve vatandaşların bu politikalardan nasıl olumsuz etkilendiğini açıkça göstermektedir. Özellikle randevu sorunlarını çözmek amacıyla getirilen ‘Onaylı Randevu Sistemi’, başarısız bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemin devreye girmesiyle birlikte, son bir haftada şikayetlerin sayısında yüzde 165 gibi dramatik bir artış yaşanmıştır.

Sağlık Bakanlığı'na yapılan şikayetlerin bir önceki haftaya kıyasla yüzde 39 oranında artmış olması, sistemin ne kadar yetersiz olduğunu ve vatandaşların mağduriyetini gözler önüne sermektedir. Bakanlık yetkilileri, sağlık sistemini iyileştirmek adına attıkları bu adımları yeniden gözden geçirmeli ve vatandaşların memnuniyetsizliklerini dikkate alarak sağlık sistemimizdeki beyin göçüne ve şehir hastanelerindeki yığılmalara karşı acil çözümler üretmelidir.

Vatandaşlar, ameliyatlar, röntgen çekimleri, diş ve göz randevuları için aylar, hatta bazen bir yıl sonrasına randevu alabilmektedir. Bu durum, sağlık hizmetlerine erişimin ne kadar zorlaştığını ve sağlık sisteminin vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veremediğini göstermektedir. Sağlıkta reform adı altında getirilen bu uygulamalar, vatandaşların beklentilerini karşılamaktan uzaktır ve sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürmektedir.

Muhalefet olarak, Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz: Vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay, hızlı ve etkili bir şekilde ulaşabilmesi için mevcut politikalarınızı gözden geçirin ve halkın ihtiyaçlarını ön planda tutarak daha etkili çözümler üretin. Bu konuda yaşanan aksaklıklar ve artan şikayetler, ülkemizin sağlık sisteminin ne kadar zayıf ve yönetilemez hale geldiğinin bir göstergesidir. Sağlık politikalarınızın başarısızlıkla sonuçlanması, vatandaşların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratmakta ve toplumda büyük bir memnuniyetsizlik yaratmaktadır. Bu politikalar derhal revize edilmelidir.

Vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli olan reformların acilen yapılması ve mevcut hataların düzeltilmesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.