29 May 2024 - 13:30- Spor G:

Okullar Arası Futbol Turnuvası başlıyor

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Okullar Arası Futbol Turnuvası başlıyor mask

Yavuz Sultan Mahallesi'nde yapılan Okullar Arası Futbol Turnuvası bu sene de başlıyor. Derince Belediyesi'nin desteğiyle 30 Mayıs Perşembe günü başlayacak olan organizasyonla alt yapılara yetenekli oyuncuların kazandırılması planlanıyor. 

29 May 2024 - 13:30 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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