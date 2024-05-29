Kullarspor’da 3 yaş grubu Türkiye Şampiyonası’na gidiyor

2-1 KAZANDI
Kullarspor U17 takımı, önceki gün Gölcük Karadeniz U17 takımı ile karşılaştı. Kullarspor maçta geriye düşse de kazanmasını bildi. Asaf Emre Yüce ve Ali Yusuf Koç’un golleri Kullarspor’a galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kullar U17, Türkiye Şampiyonası biletini kaptı. Kullar, gençler kategorisinde büyük bir başarıya daha imza attı. Önce U15 sonra U16 ve şimdi de U17 takımı Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.