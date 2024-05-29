Kullarspor’da 3 yaş grubu Türkiye Şampiyonası’na gidiyor

2-1 KAZANDI

Kullarspor U17 takımı, önceki gün Gölcük Karadeniz U17 takımı ile karşılaştı. Kullarspor maçta geriye düşse de kazanmasını bildi. Asaf Emre Yüce ve Ali Yusuf Koç’un golleri Kullarspor’a galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kullar U17, Türkiye Şampiyonası biletini kaptı. Kullar, gençler kategorisinde büyük bir başarıya daha imza attı. Önce U15 sonra U16 ve şimdi de U17 takımı Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.