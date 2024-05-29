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Kullarspor’da 3 yaş grubu Türkiye Şampiyonası’na gidiyor

Kullarsporlu gençler bu sezona resmen damga vurdu. U15 ve U16 takımlarından sonra Kullarspor U17 takımı da Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı

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Kullarspor’da 3 yaş grubu Türkiye Şampiyonası’na gidiyor mask

2-1 KAZANDI

Kullarspor U17 takımı, önceki gün Gölcük Karadeniz U17 takımı ile karşılaştı. Kullarspor maçta geriye düşse de kazanmasını bildi. Asaf Emre Yüce ve Ali Yusuf Koç’un golleri Kullarspor’a galibiyeti getirdi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Kullar U17, Türkiye Şampiyonası biletini kaptı. Kullar, gençler kategorisinde büyük bir başarıya daha imza attı. Önce U15 sonra U16 ve şimdi de U17 takımı Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.
# türkiye, büyük

29 May 2024 - 13:43 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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