Okullarda deprem riski tartışması devam ediyor! Eğitim - Sen'den Milli Eğitim'e jet yanıt

Kocaeli’de Eğitim-Sen, kentteki okulların depreme karşı dayanıklı olup olmadığını yaklaşık 1 yıl önce Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sordu. Milli Eğitim Müdürlüğü’nden verilen yanıtta 1999 yılından önce yapılan okulların yüzde 25’inin yenilenmediğini yaptığı açıklamada ifade etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı sert açıklamaya yanıt gecikmedi.

JET YANIT

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu ve Kocaeli'de deprem riski bulunan okul olmadığı olanların da yıkılıp yeniden yapıldığı ya da güçlendirildiği ifade edildi. İl Milli Eğitim'in yanıtına Eğitim Sen'den jet bir yanıt geldi.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Eğitim Sen, Milli Eğitim'e yanıtında ''Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürünün okul binalarının depreme güvenli olup olmadığına ilişkin verdiği yanıtı gazeteler aracılığıyla tüm kamuoyuyla paylaşmıştık. Milli Eğitim Müdürü bu habere çok sinirlenmiş ve belli ki üstlerinden birazda zılgıt yemişcesine hızlıca karşı cevap yazısını yazarak, sendikamızı da töhmet altında bırakmak istemiştir. Öncelikle 5 ay önce “Okullar Depreme Dayanıklı mı?” diye sorduğumuzda da bu kadar hızlı davranabilseydi diye düşünmedik değil! Tabi ki Eğitim-Sen Kocaeli şubeleri olarak bu açıklamaya da sessiz kalmayacağız ve Milli Eğitim Müdürüne okul binalarının deprem güvenliğini sormaya devam edeceğimizi bilmesini isteriz! Kocaeli Halkına, öğrencilerimize, eğitim ve bilim emekçilerine ve velilerimize de bu durumu sorgulamaya ve okullarımızın deprem güvenli olup, olmadığını hep birlikte sormaya beraberinde davet edeceğiz!

HALA NET BİR KANIT YOK

Öncelikle kamuoyunun bilmesi gereken en temel şeyin “okullar Depreme dayanıklı mı?” sorusuna yanıt verilebilecek ortada hala net bir kanıt yoktur! Yani okul binalarıyla ilgili bize veya kamuoyuna sunulmuş hala bir rapor yoktur! Nerede bu binaların performans raporları? diye tekrar Kocaeli İl Milli Eğitim müdürümüze soruyoruz! Hangi okul binalarında ne tür çalışmalar yaptınız? bunu Eğitim Sen’e veya kamuoyuna neden ısrarla açıklamıyorsunuz. Eğer bu binalarla ilgili bir çalışma yapıldıysa, raporlarının bizlerle paylaşılmasından ısrarla neden kaçınıyorsunuz? Hangi okul binalarının performansları beklenen depremi karşılayacak durumdadır? Müdür beye sendikamızı bir kez hatırlatıyoruz; “Biz söze değil, belgeye bakarız!”. Kendi yazdıkları yazı yanlış anlaşılmaya “ki; yanlış anlaşılacak birşey yok, çünkü kamuoyundan birşeyler gizliyorlar” mahal vererek yazılmışsa, sorumlusu ilgili idarenin kendisi olduğunu da gayet açık bir şekilde kamuoyuna ve ilgililerine iletiyoruz.

"NEYİ SAKLIYORSUNUZ''

Bugüne kadar okul binalarının raporlarını neden talep edenlerle, yani İlçe Kaymakamlıkları, ilçe milli eğitim müdürlükleri, sendikamız ve okul müdürleriyle paylaşmamışlardır? Raporları bizlerle ve kamuoyuyla ivedi olarak paylaşmalarını bekliyoruz! Aksi durumda “Neyi saklıyorsunuz?” diye müdür beye soruyoruz. Tek tek okulların isimleriyle birlikte zemin etüt ve performans raporlarıyla beraber, yapıldığı iddia edilen periyodik inceleme kayıtlarını sendikamız ve kamuoyuyla paylaşınız! Tüm kamuoyuyla paylaşmakdıkları sürece “neyi gizliyorlar” diye sormaya da devam edeceğiz! “

GERÇEĞİ YANSITMAYAN NEDİR?

Ayrıca “iyi niyet çerçevesini aşan ve Gerçeği yansıtmayan durum nedir? diye de müdüre soruyoruz! Sendikamızın sınırlarını da kendisinin çizmesi il milli eğitim müdürünün haddine olmadığını kendisine bildiriyoruz! Biz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak ne biat eden, ne itiat edenleriz! Soran, sorgulayan, eleştiren ve düşüncelerini özgürce paylaşan eğitim emekçileriyiz!

SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Şimdi İl Milli Eğitim Müdürüne bir kez daha soruyoruz! Kamuoyundan ve Kocaeli halkından neyi saklıyorsunuz? Eğitim Sen olarak okul binalarının depreme güvenli olup, olmadığını size usanmadan sormaya devam edeceğiz, bunu bilin!

SORUMLUSU KENDİSİDİR!

Yazdığınız resmî yazının tek bir açıklaması olabilir. O da ; “birşeyler yaptık ama ne yaptığımızı paylaşmıyoruz” demekten öteye gidemez! Eğer Müdür iyi niyetliyse ve kamuoyunu gerçek bir bilgiyle aydınlatmak istiyorsa; okul binalarının raporlarını bizlerle ve tüm kamuoyu ile paylaşsın! Bir öğrencimizin, öğretmenimizin veya eğitim çalışanımızın başına birşey gelirse sorumlusu kendisidir! Bunu da tüm kamuoyuna biz duyuruyoruz!"ifadelerini kullandı.