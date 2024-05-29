Yine amatörde sürünecek olan Gebze’de Resul Tat aday olmayacağını açıkladı

Geçtiğimiz sezon BAL’da şampiyonluğu kıl payı kaçıran tarihi temsilcimiz Gebzespor, önümüzdeki sezonda da amatör liglerde mücadele edecek. Gebzespor kongreye gidecek ve yeni başkanını seçecek. Şu an mevcut başkanlık görevini yerine getiren Resul Tat, başkan adayı olmayacağını açıkladı. Tat, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaştıklarını ancak başaramadıklarını ifade ederek, kan değişikliğinin Gebzespor’a faydalı olacağını belirtti.