Yine amatörde sürünecek olan Gebze’de Resul Tat aday olmayacağını açıkladı

“ ADAY DEĞİLİM”
Geçtiğimiz sezon BAL’da şampiyonluğu kıl payı kaçıran tarihi temsilcimiz Gebzespor, önümüzdeki sezonda da amatör liglerde mücadele edecek. Gebzespor kongreye gidecek ve yeni başkanını seçecek. Şu an mevcut başkanlık görevini yerine getiren Resul Tat, başkan adayı olmayacağını açıkladı. Tat, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaştıklarını ancak başaramadıklarını ifade ederek, kan değişikliğinin Gebzespor’a faydalı olacağını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.