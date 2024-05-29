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Yine amatörde sürünecek olan Gebze’de Resul Tat aday olmayacağını açıkladı

Gebzespor Başkanı Resul Tat, 8 Haziran’da yapılacak seçimli kongre öncesinde, kesinlikle aday olmayacağını söyledi. Tat, kan değişikliğinin Gebzespor’a iyi geleceğini belirtti

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Yine amatörde sürünecek olan Gebze’de Resul Tat aday olmayacağını açıkladı mask

ADAY DEĞİLİM”

Geçtiğimiz sezon BAL’da şampiyonluğu kıl payı kaçıran tarihi temsilcimiz Gebzespor, önümüzdeki sezonda da amatör liglerde mücadele edecek. Gebzespor kongreye gidecek ve yeni başkanını seçecek. Şu an mevcut başkanlık görevini yerine getiren Resul Tat, başkan adayı olmayacağını açıkladı. Tat, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaştıklarını ancak başaramadıklarını ifade ederek, kan değişikliğinin Gebzespor’a faydalı olacağını belirtti.
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29 May 2024 - 13:48 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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